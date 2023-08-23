«Все стояли и плакали за сценой»: Костомаров впервые после ампутации появился на льду и завершил шоу Авербуха в Сочи

Роман Костомаров впервые после ампутации стоп и кистей рук появился перед зрителями во время шоу «Письма любви» в Сочи. Фигурист вышел на лёд в обуви во время выступления своей супруги Оксаны Домниной. По словам экс-чемпионки мира, муж очень хотел, чтобы она продолжила заниматься любимым делом, и сам согласился поучаствовать в проекте Ильи Авербуха. Как отметил хореограф, новая программа была создана для попавшего в непростую ситуацию коллеги и состоит из большого числа драматических номеров.

Роман Костомаров продолжает поражать болельщиков и любителей фигурного катания своими мужеством и силой воли. Олимпийский чемпион во вторник, 22 августа, впервые после ампутации стоп и кистей рук появился перед зрителями на шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

Он вышел на лёд в обуви в конце номера своей жены Оксаны Домниной. Супруги обнялись и вместе покинули арену под громкие аплодисменты зала. После шоу Роман обратился к зрителям со словами благодарности.

«Спасибо за тёплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, всё это видел и благодарен вам за это. Спасибо огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех вам благ», — сказал спортсмен.

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По признанию Авербуха, идея шоу возникла у него давно — вскоре после того, как Костомаров попал в больницу. Олимпийский чемпион должен был участвовать в туре по России вместе с остальными фигуристами, и после того, как Роман попал в реанимацию, организаторы даже хотели всё отменить, но в последний момент передумали.

«Решили, что тур будет посвящён ему. В каждом зале собирали письма о любви от наших зрителей. Выставляли боксы, куда люди после каждого шоу клали свои письма. Передали всё Роме и Оксане. Потом болезнь начала отступать, начали общаться с Ромой. Он мне как-то сказал, что Оксана должна вернуться на лёд. Это показывает его огромную силу, — приводит слова Авербуха РИА Новости. — Тогда и родилась идея, что именно в Сочи нужно дать премьеру нашего шоу «Письма любви». Мне хотелось, чтобы вся программа была для Ромы. Сейчас это очень важно. Постарался сделать театральную программу, больше для взрослых. Много драматических номеров, где надо не только аплодировать и умиляться. Мне кажется, зрители это почувствовали, несмотря на отдых».

При этом хореограф отметил, что «осторожно предложил» Костомарову самому поучаствовать в шоу, а он не раздумывая согласился.

«Не раз приезжал к нему домой. Думали, как это лучше представить. Рома присутствовал на всех тренировках, а финал родился от истории писем», — добавил Авербух.

Как оказалось, для олимпийского чемпиона было очень важно, чтобы после всего случившегося его жена Оксана — чемпионка мира 2009 года и бронзовый призёр Игр-2010 — вновь начала выступать перед зрителями и вернулась к обычной жизни.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — сказала Домнина.

Появление Костомарова на льду стало событием не только для зрителей, но и для других участников шоу. По словам Татьяны Тотьмяниной, в этот момент «все стояли и плакали за сценой».

«Нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться к жизни, но и сделать шаг на лёд, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своём мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья. В любом случае огромное уважение и поддержка. Думаю, для зрителей это тоже показательно. В этой жизни возможно всё, главное — иметь желание», — отметила олимпийская чемпионка в комментарии Sport24.

Олимпийский чемпион Максим Маринин, принимавший участие в шоу в Сочи, признался, что тоже не смог сдержать слёз.

«Честно скажу, я рыдал за кулисами, когда увидел, как Костомаров возвращается на лёд и идёт к своей жене. Я не могу себе представить, что вынесла его семья в те минуты, когда Роман был на грани жизни и смерти, что переживала Оксана. Большое испытание прошла семья и он сам. Люди сделали всё, что в их силах, они справились. И теперь мы видим, как человек вновь с нами, снова на льду. У него хватило сил и мужества вернуться. Это поражает. Так что после выступления на шоу я был эмоционально опустошён», — заявил Маринин RT.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, в свою очередь, не удивилась появлению Романа в шоу.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Костомаровым. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — правильный шаг. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — сказала собеседница RT.

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Также депутат Госдумы отметила, что олимпийскому чемпиону не стоит спешить возвращаться на лёд в качестве фигуриста.

«Мне кажется, сейчас ему стоит больше времени уделять реабилитации. Потому что очень непросто вернуться к привычной жизни после таких жизненных испытаний. Даже несмотря на хорошее состояние и настроение. Это долгий путь», — подчеркнула Роднина.

В то же время, по словам комментатора Дмитрия Губерниева, Костомаров в будущем может выиграть не одну Паралимпиаду, если россиян к ним допустят.

«Я уже ничему не удивляюсь. Костомаров — пример для всех нас. Невероятное жизнелюбие, упорство! Он был большим спортсменом и остаётся им. Когда мы говорим «несгибаемый человек, несгибаемый спортивный дух, невероятная воля», это всё про Романа. Я его безгранично люблю и уважаю. Я хорошо с ним знаком, был его поклонником на льду, когда он выступал. Сейчас, конечно, я внимательно слежу за происходящим. И я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно! Когда мы говорим «человек с безграничными возможностями» в контексте наших паралимпийцев, это Костомаров», — объяснил комментатор в разговоре с «Матч ТВ».

Выразила надежду, что Костомаров сможет встать на коньки, и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я же говорила, что он выйдет на лёд. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость», — отметила специалист.