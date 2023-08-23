Маринин: я рыдал за кулисами, когда увидел Костомарова с женой на льду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился эмоциями от выхода Романа Костомарова на лёд для участия в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

«Честно скажу, я рыдал за кулисами, когда увидел, как Роман Костомаров возвращается на лёд и идёт к своей жене. Я не могу себе представить, что вынесла его семья в те минуты, когда Роман был на грани жизни и смерти, что переживала Оксана. Большое испытание прошла семья, и прошёл сам Роман Костомаров — люди сделали всё, что в их силах, и они справились. И теперь мы видим, как человек вновь с нами, снова на льду. У него хватило сил и мужества вернуться. Это поражает. Так что после выступления на шоу я был эмоционально опустошён», — заявил Маринин RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась эмоциями от появления Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.