Узнать больше

Маринин: я рыдал за кулисами, когда увидел Костомарова с женой на льду

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин поделился эмоциями от выхода Романа Костомарова на лёд для участия в шоу Ильи Авербуха «Письма любви».
Маринин: я рыдал за кулисами, когда увидел Костомарова с женой на льду
  • РИА Новости

«Честно скажу, я рыдал за кулисами, когда увидел, как Роман Костомаров возвращается на лёд и идёт к своей жене. Я не могу себе представить, что вынесла его семья в те минуты, когда Роман был на грани жизни и смерти, что переживала Оксана. Большое испытание прошла семья, и прошёл сам Роман Костомаров — люди сделали всё, что в их силах, и они справились. И теперь мы видим, как человек вновь с нами, снова на льду. У него хватило сил и мужества вернуться. Это поражает. Так что после выступления на шоу я был эмоционально опустошён», — заявил Маринин RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась эмоциями от появления Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить