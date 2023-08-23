Узнать больше

Роднина: Костомаров стал кумиром для многих людей

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась эмоциями от появления Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
Роднина: Костомаров стал кумиром для многих людей
  • РИА Новости

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — рассказала Роднина.

Также трёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что Роману не стоит спешить возвращаться на лёд в качестве фигуриста.

«Если он не вернётся на лёд, то ничего страшного. Мне кажется, сейчас ему стоит больше уделять времени реабилитации. Потому что очень непросто вернуться к привычной жизни после таких жизненных испытаний. Даже несмотря на хорошее состояние и настроение. Это долгий путь», — подчеркнула Роднина в разговоре с RT.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил появление Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить