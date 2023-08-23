Роднина: Костомаров стал кумиром для многих людей

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась эмоциями от появления Романа Костомарова на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

«В последнее время я очень внимательно слежу за Романом. За тем, как он тренируется, как он проходит восстановление. И я могу сказать, что он это делает с тем же упорством, с каким он готовился когда-то к Олимпийским играм. Так что его появление на публике меня не сильно удивило. Я знала, что он вернётся. И появление Романа Костомарова на льду — это правильно. Ведь он показывает всем людям пример того, как из самой безвыходной ситуации можно выйти победителем. Костомаров стал кумиром для многих», — рассказала Роднина.

Также трёхкратная олимпийская чемпионка отметила, что Роману не стоит спешить возвращаться на лёд в качестве фигуриста.

«Если он не вернётся на лёд, то ничего страшного. Мне кажется, сейчас ему стоит больше уделять времени реабилитации. Потому что очень непросто вернуться к привычной жизни после таких жизненных испытаний. Даже несмотря на хорошее состояние и настроение. Это долгий путь», — подчеркнула Роднина в разговоре с RT.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил появление Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».