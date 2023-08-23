Губерниев: Костомаров выйдет на лёд и в коньках

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил появление олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».

«Костомаров выйдет на лёд и в коньках. Я в этом не сомневаюсь. Он с несгибаемой волей, с потрясающей силой духа, с невероятным жизнелюбием. Я вообще ничему не удивляюсь. Он мужественный парень. Он ещё и паралимпиаду выиграет. Поддержка семьи невероятная. Я восхищаюсь всей семьёй», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что Энберт назвал появление Костомарова на льду волевым поступком.