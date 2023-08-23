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Энберт назвал появление Костомарова на льду волевым поступком

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Российский фигурист Александр Энберт отреагировал на то, что олимпийский чемпион Роман Костомаров вышел на лёд после тяжёлой болезни.

«Сильное и трогательное событие. Это довольно сложно сделать эмоционально, потому что он только привыкает к новому своему состоянию, но это и волевой поступок, который для многих станет примером», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд.

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