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Жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд

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Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как они вместе с мужем приняли решение о выходе на лёд.
Жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — приводит слова Домниной РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.

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