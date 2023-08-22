Жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд

Супруга олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как они вместе с мужем приняли решение о выходе на лёд.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — приводит слова Домниной РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.