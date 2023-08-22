Жена Костомарова назвала совместным решение о выходе фигуриста на лёд
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лёд. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — приводит слова Домниной РИА Новости.
22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.
Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.
Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.