Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой
- РИА Новости
«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — приводит слова Костомарова Sport24.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.
Ранее Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.