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Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился к зрителям после номера с супругой Оксаной Домниной на премьере программы Ильи Авербуха «Письма любви».
Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой
  • РИА Новости

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильёй Авербухом. Я всё это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — приводит слова Костомарова Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

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