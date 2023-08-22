Жулин заявил, что Костомаров вызывает у него уважение и восхищение

Тренер Александр Жулин прокомментировал появление Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».

«Я вообще Рому очень люблю и считаю, что так, как он ведёт себя после того, что с ним приключилось, — это вызывает только уважение и восхищение. Самое главное, чтобы он в этом направлении продолжал двигаться. Надеюсь, скоро с ним увидеться. У него замечательная жена, потрясающие дети, и сам он замечательный человек», — цитирует Жулина РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.