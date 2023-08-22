Тарасова: Костомаров — уникальный человек, который ещё выйдет на лёд на коньках

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о появлении Романа Костомарова на льду на премьере программы «Письма любви».

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лёд. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лёд. Уникальный человек. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей», — цитирует Тарасову РИА Новости.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд.

Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров обратился к зрителям после совместного номера с супругой.