Энберт заявил, что поддержка близких помогла Костомарову преодолеть трудности

Российский фигурист Александр Энберт высказал мнение, что поддержка близких олимпийского чемпиона Романа Костомарова помогла ему преодолеть тяжёлую болезнь.

«Поддержка Оксаны, Ильи, родных, нашей команды и всех зрителей заставляет Романа не останавливаться и преодолевать себя. Его выход на лёд очень важен с эмоциональной и волевой точки зрения», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Энберт назвал появление Костомарова на льду волевым поступком.