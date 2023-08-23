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Энберт заявил, что поддержка близких помогла Костомарову преодолеть трудности

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Российский фигурист Александр Энберт высказал мнение, что поддержка близких олимпийского чемпиона Романа Костомарова помогла ему преодолеть тяжёлую болезнь.
Энберт заявил, что поддержка близких помогла Костомарову преодолеть трудности
  • РИА Новости

«Поддержка Оксаны, Ильи, родных, нашей команды и всех зрителей заставляет Романа не останавливаться и преодолевать себя. Его выход на лёд очень важен с эмоциональной и волевой точки зрения», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций. 6 июля спортсмен заявил, что его выписали из больницы.

Ранее Энберт назвал появление Костомарова на льду волевым поступком.

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