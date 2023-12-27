Авербух: для меня личность года — это Костомаров

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, режиссёр и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что личностью года считает Романа Костомарова.

«Спортсмен года? Не знаю даже. Для меня характер года и личность года — Роман Костомаров. Это даже не может обсуждаться», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.