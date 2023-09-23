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Костомаров о пневмонии: купались в проруби, когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о том, как в январе попал в больницу с пневмонией.
Костомаров о пневмонии: купались в проруби, когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп
  • РИА Новости

«Моя жена заболела, в новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Она начала пить антибиотики, со мной всё было хорошо. Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Числа восьмого я говорю: «Поеду, соберёмся с ребятами». Мы регулярно ходили в баню, купались в проруби», — сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион». 

Он предполагает, что эффект болезни и «забивание» её обезболивающими ослабили его иммунитет.

«Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. У меня никогда такого не было. Решили вызвать скорую помощь. Сказали, что надо ехать в больницу. Я помню палату, где лежит много человек. Дальше ничего не помню», — добавил Костомаров.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей.

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