Костомаров рассказал, что чувствует фантомные боли после ампутации конечностей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей.

«Фантомные боли есть. Я чувствую ногу, пальцы ног, которые я могу вытягивать, шевелить. Иногда чешется нога, но почесать я её, естественно, не могу. Руки тоже чувствую. Ночью переворачиваюсь, ты пытаешься одеяло взять, на себя набросить — нечем», — сказал Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Ранее Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах.