Костомаров почеканил футбольный мяч на протезах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео, где он жонглирует футбольным мячом.

«Разминка перед шоу», — написал Костомаров в Telegram-канале.

22 августа Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на публике на лёд. Фигурист появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни людей с протезами.