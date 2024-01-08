Чигирёва назвала Костомарова героем 2023 года

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирёва отметила лучших спортсменов 2023 года.

«Хочется, конечно же, выделить всех, но самый главный топ — это, конечно же, Роман Костомаров. Мне кажется, за ним следит весь наш спорт и в принципе весь мир. Он человек, который вдохновляет, которым можно только восхищаться», — заявила Чигирёва Metaratings.ru.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал о поддержке соотечественников после перенесённой тяжёлой болезни.