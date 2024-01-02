Костомаров: иногда на машинах люди останавливаются, чтобы пожать руку
- РИА Новости
«После того, как я выписался, много людей узнаёт. Порой ребята на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с новогодним поздравлением.