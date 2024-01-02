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Костомаров: иногда на машинах люди останавливаются, чтобы пожать руку

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Российский фигурист Роман Костомаров рассказал о поддержке соотечественников после перенесённой тяжёлой болезни.
Костомаров: иногда на машинах люди останавливаются, чтобы пожать руку
  • РИА Новости

«После того, как я выписался, много людей узнаёт. Порой ребята на машинах останавливаются просто для того, чтобы пожать руку и сказать, какой я мужчина, какой я молодец», — цитирует Костомарова «Матч ТВ». 

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров опубликовал в социальных сетях видео с новогодним поздравлением.

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