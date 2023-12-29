Костомаров — о возвращении на лёд после ампутации: слёзы потекли сами

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об эмоциях после возвращения на лёд.

«Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей… Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», — цитирует Костомарова «Матч ТВ».

Он также рассказал о своём состоянии после выхода на лёд при полном зале.

«Было двоякое состояние в плане того, что я был счастлив выйти на лёд при полном зале. В то же время мне было грустно и больно, что не могу кататься так, как раньше. Но смог хотя бы скользить, показать победный олимпийский танец «Кармен» с Татьяной Навкой», — добавил Костомаров.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров признался, что в детстве не хотел заниматься фигурным катанием.