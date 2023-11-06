Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что соскучился по вождению автомобиля.

«Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, всё хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль», — сказал Костомаров на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

14 октября Костомаров опубликовал видео, на котором он едет за рулём автомобиля.

Ранее Костомаров продемонстрировал, как плавает с протезами.