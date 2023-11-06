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Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что соскучился по вождению автомобиля.
Костомаров рассказал, как решил сесть за руль автомобиля
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, всё хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль», — сказал Костомаров на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

10 января Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Костомаров завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

14 октября Костомаров опубликовал видео, на котором он едет за рулём автомобиля.

Ранее Костомаров продемонстрировал, как плавает с протезами.

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