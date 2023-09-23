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Врач рассказал, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 операций

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Руководитель центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин рассказал об операциях олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.
Врач рассказал, что Костомаров в общей сложности перенёс 16 операций
  • Gettyimages.ru

«К лечению Романа было привлечено очень много специалистов, лидеров в своей области. Мы были абсолютно честны перед Романом и его близкими, когда сообщили о том, что необходимо ампутировать стопы», — сказал Костин в эфире программы «Секрет на миллион». 

Он также подчеркнул, что спортсмен принял достойно решение об ампутации конечностей.

«Шли этапные операции, сразу нельзя было проводить ампутацию всех конечностей. Всего было больших 16 операций, и каждую перевязку можно считать операцией», — добавил Костин.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей.

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