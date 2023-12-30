История преодоления: почему Домнина заслуживает звания «Человек года» в спорте

Оксана Домнина сделала всё от себя зависящее, чтобы поставить на ноги Романа Костомарова. В момент, когда супруг переносил операцию за операцией и был близок к смерти, она находилась рядом. А когда он пришёл в сознание и впал в депрессию, помогла ему обрести новый смысл жизни. По свидетельству близких, в этот нелёгкий для семьи период женщина сберегла все свои силы для близкого человека. Почему чемпионка мира заслуживает звания «Человек года» — в материале RT.

Она не была отмечена никакими громкими номинациями, да и негромкими тоже. Просто жила весь год, превратившись в сгусток боли и любви. Нечеловеческой боли и любви, какой не бывает. Именно об этом говорили мне все, кто так или иначе общался с Оксаной Домниной.

Чем больше думаю под конец года о том, какими событиями он был наполнен, тем отчётливее понимаю, что Человек 2023-го — не Роман Костомаров, при всей к нему любви, уважении и восхищении, а его жена. Не предавшая, не сломавшаяся, не усомнившаяся ни на миг.

Все те месяцы, что муж находился в больнице между жизнью и смертью, пока одна за другой шли операции, не слишком совместимые с человеческими представлениями о какой бы то ни было жизни, невозможно было не думать о том, что самое логичное желание для сильного, красивого, знаменитого и совсем ещё недавно полного сил мужчины — уйти навсегда. Не заставлять окружающих себя жалеть: люди, добившиеся в собственной профессии максимальных высот, вообще бывают в этом отношении гипертрофированно уязвимы. Костомаров и сам сказал об этом, уже встав на протезы. Что первые два месяца после того, как пришёл в себя и осознал жуткую реальность, вообще не хотел жить.

«Мне было бы не страшно уйти. Было бы гораздо спокойнее покинуть этот мир, но это страшно для близких и родных. Но я понимал, что время всё лечит. Понимал, что через полгода-год всё пройдёт. Даже если меня не будет», — отмечал атлет.

Не учитывал он тогда лишь одного: что рядом есть человек, который не представляет себе жизни без него, — Оксана. Только она вытащила Ромку из небытия.

К ней самой эта жизнь всегда была жестока. В 2007-м Домнина, ещё спортсменка, совершенно блистательно выступила на чемпионате Европы, впервые завоевав серебряную медаль в дуэте с Максимом Шабалиным. Пара тогда обошла очень многих сильных оппонентов, выиграла произвольный танец и совершенно очевидно претендовала на то, чтобы бороться за пьедестал мирового первенства. Но подготовка была сорвана самым внезапным и жутким образом: за месяц до главного старта, в день своего 45-летия, трагически ушёл из жизни отец Оксаны.

Для многих событие осталось тогда всего лишь строчкой в новостной сводке, хотя для самой фигуристки стало колоссальным ударом. Семья, хотя и оставалась в Кирове после того, как дочь уехала продолжать карьеру в Москву, всегда сильно поддерживала её. Всего лишь одна деталь: ради того, чтобы Оксана получила возможность в те голодные годы поехать на свой первый чемпионат, отец, завзятый охотник, без колебаний продал ружьё, чтобы было на что купить билет на самолёт.

Ещё спустя год, в 2008-м, разбилась мечта когда-нибудь выиграть Олимпиаду. Максим тогда перенёс очень непростую операцию на колене и через две недели, поддавшись убеждениям руководства федерации фигурного катания, вышел на лёд на чемпионате Европы. Соревнования удалось выиграть, как и ЧМ в следующем году, но уже тогда было понятно: ни на какие улучшения состояния колена после столь серьёзной и несвоевременной нагрузки рассчитывать не приходится.

Получить на Играх, к которым шёл всю жизнь, бронзу вместо золота — это не просто поражение. Это жизнь, разбитая на мелкие осколки. Миг, когда в одночасье теряется смысл всего того, что ты делал на протяжении многих лет.

Но и тогда Домнина ни разу никому не показала, как ей плохо. Она достаточно органично влилась в артистическую жизнь, много выступала в ледовых спектаклях не только с прежним партнёром, но уже и с Романом, раскрываясь всё более ярко как очень незаурядная драматическая актриса. Только там, на сцене, становилось понятно, как много недосказала Оксана в собственной карьере.

Многих тогда порядком удивило, что Домнина не стала цепляться за возможность вернуться, встав в пару уже с Костомаровым.

«Мы действительно провели с Оксаной несколько совместных тренировок, в нас видели определённый потенциал, но сам я, честно говоря, не слишком верил в эту затею. Считал, что новая партнёрша — это сразу несколько шагов назад, как бы ты ни катался. Да и Оксана, мне кажется, слишком дорожила нашими личными отношениями. Даже за те несколько занятий, что мы провели вместе, стало понятно: работать со мной не так просто. И что разногласия на льду вполне могут привести к тому, что мы можем разойтись и в жизни», — объяснял Роман.

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На мой вопрос о главном качестве Домниной известный тренер и хореограф Елена Масленникова, которая много лет сотрудничала с Ильёй Авербухом во всех его сценических проектах, включая «Ледниковый период», назвала невероятной силы характер.

«Оксана — это человек, который никогда не будет делать того, что противоречит её внутренним взглядам и восприятию мира в целом. Это качества очень сильного человека. Она никогда не была конфликтной, напротив, очень надёжной, полностью отдавалась работе, не жалела себя, была готова идти на любой риск, но, если считала что-то неправильным, всегда отстаивала собственную позицию до последнего. Необыкновенная женщина», — вспомнила специалист.

За те месяцы, что Роман находился между жизнью и смертью, Домнина почти полностью отрешилась от всего, кроме семьи, свела к минимуму общение даже с близкими друзьями.

По отзывам тех, кто видел Оксану в тот период, она никак не проявляла на людях собственные эмоции, словно ушла в какой-то кокон, стараясь сберечь все свои внутренние силы для единственного человека — мужа.

«Выжала себя, как тюбик, отдала Роману всю себя ради того, чтобы его жизнь продолжалась» — всего лишь одна из услышанных о фигуристке фраз.

«Обязан жизнью» — не слишком уместное здесь выражение. В конце концов, каждый человек сам выбирает, как себя вести в той или иной ситуации, и выбор Оксаны — её личная история, в которой, возможно, ещё много чего придётся преодолеть. Просто сейчас, под Новый год, очень хочется верить в сказку со счастливым концом.

Слова Костомарова «Мне есть ради кого жить», сказанные на шоу в Москве, где Роман впервые после всех операций вышел на лёд на коньках, выглядели как та самая сказка. Как чудо, как неимоверно трогательное признание в любви. Наверное, тогда и стало до конца понятно, что они с Оксаной вдвоём выиграли у судьбы эту жизнь. Ради возможности продолжать растить детей, оставаться в профессии, преодолевать себя без ощущения, что ты слаб и немощен. Ради того, чтобы быть вместе, наконец.

И это куда круче всех олимпийских медалей, вместе взятых.