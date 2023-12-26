Тарасова назвала Костомарова спортсменом года

Заслуженный тренер по фигурному катанию России Татьяна Тарасова назвала спортсмена 2023 года.

«Я назову Романа Костомарова. Он победил в борьбе за жизнь», — цитирует Тарасову «СЭ».

10 января Роман Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее сообщалось, что Навка может выступить с Костомаровым под песню Шамана «Я — русский».