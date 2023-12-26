Навка может выступить с Костомаровым под песню Шамана «Я — русский»
- РИА Новости
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«Под Шамана «Я — русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня», — цитирует Навку РИА Новости.
10 января Роман Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.
Ранее Костомаров рассказал, что пожертвовал бы все деньги, чтобы снова быть здоровым.