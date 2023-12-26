Навка может выступить с Костомаровым под песню Шамана «Я — русский»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ответила на вопрос, под какую песню она выступила бы со своим партнёром Романом Костомаровым.

«Под Шамана «Я — русский», сейчас почему-то идея пришла. Или «Встанем» у него прекрасная песня», — цитирует Навку РИА Новости.

10 января Роман Костомаров с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что пожертвовал бы все деньги, чтобы снова быть здоровым.