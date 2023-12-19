Костомаров вернулся на лёд, Плющенко открыл каток, Трусова сыграла в хоккей: что обсуждают в мире фигурного катания

Роман Костомаров заставил зрителей расплакаться на гала-шоу в честь юбилея Ильи Авербуха. Фигурист впервые после ампутации танцевал на льду на коньках. Евгений Плющенко открыл новый каток и отделение своей академии, а Александра Трусова сыграла в хоккей с футболистами «Локомотива». Камилу Валиеву дважды за год проверили на допинг, а Валерий Ангелопол пообещал вернуться на лёд с вау-эффектом. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Костомаров вышел на лёд

Грандиозное ледовое шоу, приуроченное к 50-летию Ильи Авербуха, стало знаковым событием для мира фигурного катания, поскольку на нём впервые после ампутации конечностей Роман Костомаров предстал на коньках.

О его участии в мероприятии сам хореограф говорил и раньше, однако не уточнял, в каком качестве появится прославленный спортсмен. Олимпийский чемпион вышел в конце показательного номера своей супруги Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным. Зал стоя следил за выступлением фигуриста с первых и до последних секунд, а многие зрители и участники шоу не смогли сдержать слёз.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом. Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени… Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под неё подстроиться и буду достойно жить дальше», — сказал Костомаров.

А накануне юбилея Авербуха на Первом канале вышло большое интервью Костомарова. В нём он, в частности, рассказывает о страшном сне, который ему снился во время комы.

«Я смотрю на себя со стороны, метров с десяти. Рядом кто-то снимает меня, стоящего, на телефон. Я стоял в шапке, и в какой-то момент будто спичка, которая тлеет, я из шапки испарился, а она падает на кроссовки. Я смотрю в полном шоке и не понимаю, что такое. И таким же образом секунд через 20—30 вновь появился. И я это вижу… Возможно, во время этого сна я летел камнем в пропасть и, наверное, не долетев, как говорили врачи, нескольких метров, вернулся обратно. Выжил», — признался Роман.

При этом, по словам Костомарова, он переосмыслил своё отношение к смерти, которая раньше его страшила. Как отметил фигурист, после ампутации ему было очень сложно заставить себя жить дальше. Но жена и брат сумели «промыть ему мозг».

РИА Новости

© Александр Вильф

Собинина и Ходыкин не выступят на чемпионате России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав участников чемпионата страны, который пройдёт с 20 по 24 декабря в Челябинске. Не обошлось без сюрпризов. Так, в списке не оказалось Таисии Собининой и Дениса Ходыкина. По словам тренера Сергея Рослякова, ребята здоровы, но не смогут выступить на турнире по семейным обстоятельствам. Также пропустят турнир Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Не оказалось в числе участников чемпионата России Софьи Акатьевой и Анастасии Зининой. Девушки пропустили серию Гран-при из-за травм и, очевидно, не смогли наверстать упущенное и набрать оптимальную форму. У мужчин Андрея Мухортова заменил Илья Яблоков.

Тем временем спортсмены находятся в предвкушении турнира. Так, Роман Савосин признался, что ненавидит тренироваться, поэтому торопит события.

«Я хочу выйти и получить удовольствие от соревнований. Мне кажется, это лучший подход, который может быть непосредственно для меня. И плюс ко всему я в последнее время осознал, что люблю выступать, мне это очень нравится. Тренироваться ненавижу, а выступать я люблю», — сказал Савосин в интервью Okko.

К чемпионату России, к слову, уже подготовили необычные медали. Они сделаны в традиционном стиле златоустовской гравюры, а середина у наград вращается.

Валиеву вновь проверили на допинг

Камила Валиева продолжает оставаться в центре внимания РУСАДА, в ноябре она во второй раз была проверена на допинг. Также спортсменка проходила тестирование в июле 2023 года. Всего же за месяц организация взяла пробы у 12 российских фигуристов, в том числе у Марка Кондратюка, Владислава Дикиджи и Софьи Муравьёвой.

В САS тем временем сообщили, что не будут обращаться к Валиевой за разрешением опубликовать вердикт по её делу, который должен стать достоянием общественности до 12 февраля.

Также по теме Костомаров на льду, шутки Загитовой и шесть четверных Малинина: что обсуждают в мире фигурного катания Камила Валиева решила попробовать себя в роли ведущей, а Алина Загитова вновь пошутила над собой в видеоблоге. Илья Малинин вошёл в...

«Информация о том, что CAS занимается этим делом, не является конфиденциальной. Окончательное решение будет обнародовано. В соответствии с Кодексом спортивного арбитража CAS может опубликовать полное арбитражное решение с указанием причин.

Однако если какая-либо из сторон считает, что какая-либо информация, содержащаяся в арбитражном решении, должна оставаться конфиденциальной, то она может подать запрос на то, чтобы такая информация потенциально могла быть удалена в той мере, в какой такое удаление не повлияет на смысл или понимание решения», — заявили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда.

Фигуристка, в свою очередь, не планирует завершать спортивную карьеру. Однако в планах у неё есть также съёмки в кино и сериалах.

«Ждите по этому поводу новостей в следующем году! Также я хочу продолжать работать ведущей, потому что мне очень понравился опыт в «Новой песне года», а ещё учиться, учиться и ещё раз учиться и, конечно же, пробовать себя в новых сферах», — цитирует Валиеву «Москвич Mag».

Быть ведущей нравится и олимпийской чемпионке Анне Щербаковой.

«Это очень интересный опыт. И он мне показал, что ты не можешь просто так что-то захотеть — и сразу всё получилось. Всему надо учиться, но в то же время и не стоит бояться экспериментировать, пробовать что-то новое», — отметила спортсменка.

Федерация отчитала юниоров

ФФККР тем временем пожурила молодёжь, которая жаловалась на условия проживания в гостиницах. Ранее в социальных сетях появлялись видео и фото, где юниоры — участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани — рассказывали о плохих условиях в отелях, где их поселили. В частности, фигуристы показали тараканов в номерах, грязь и стены с обвалившейся плиткой.

«В федерации отчитали юниоров за их жалобы на условия проживания. Обычно с ними и так проводят «серьёзные разговоры» в последние годы. Вряд ли в ближайшее время ещё появится какая‑то информация, как с этапов в Казани и Самаре», — сообщил источник «Матч ТВ».

Новость появилась практически одновременно со скандалом в Уфе. Напомним, биатлонистка Наталья Гербулова выложила видео с условиями проживания в спорткомплексе и раскритиковала организаторов соревнований за то, что они не сумели заселить спортсменов в нормальные номера.

Ангелопол мечтает ярко вернуться на лёд

Фигурист Валерий Ангелопол, расставшийся перед стартом сезона с партнёршей Василисой Кагановской, признался, что месяц не выходил из дома из-за страха за свою жизнь. Кроме того, по словам юноши, помимо перехода в академию «Ангелы Плющенко», у него был ещё один вариант, с кем начать сотрудничество.

«Был и есть человек, у которого я хотел бы кататься. Но тренерскую деятельность он ещё не начал. И я понял, что не могу воспользоваться этим планом. И тогда написал Яне Александровне, через два-три дня приехал к ним, долго разговаривали, они поддержали, досконально разбирали, что случилось. Они и начитались, и выслушали меня, за что им огромное спасибо. Это та поддержка, в которой я нуждался», — отметил Валерий.

Теперь перед фигуристом стоит задача вернуться на лёд на соревнованиях и доказать всем хейтерам, что они были неправы.

«Тут не говоришь уже о мотивационных видео, книгах, музыке и так далее. Ты в этой мотивации уже не нуждаешься. Я не нуждаюсь сейчас в мотивации, она у меня есть и заключается в том, чтобы вернуться с эффектом вау», — рассказал Ангелопол.

Медведева попала в жюри

Евгения Медведева на прошедшей неделе попрактиковалась в спортивном скалолазании, а затем вошла в состав жюри на футбольном матче звёзд. Она оценивала челленджи.

«Весело, красиво. Освещение другое — не соревновательное. Атмосфера другая — не соревновательная. За что ставила дизлайки? За нестабильность! Мимо ворот — дизлайк, в ворота — лайк!» — призналась спортсменка.

А Елизавета Туктамышева отметила 17 декабря очередной день рождения. Она должна была участвовать в шоу Авербуха, но пропустила его по состоянию здоровья.

«Это первый год, когда мне не нужно готовиться к чемпионату России или я не нахожусь в больнице. И у меня есть возможность спокойно отпраздновать день рождения без предвкушения важного старта», — призналась Лиза в блоге на Sports.ru.

Также фигуристка в очередной раз подробно остановилась на периоде пубертата и рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. Она посоветовала юным фигуристкам в попытке похудеть ни в коем случае не прибегать к медикаментам, поскольку можно навредить здоровью, и не зацикливаться на весах. При этом, по мнению Туктамышевой, мнение, будто четверные могут прыгать только девочки до пубертата, — это миф.

«Элизабет Турсынбаева исполнила квад на ЧМ-2019, когда ей было 19 лет. Мне казалось, что тогда она ещё не до конца оформилась, её тело было очень звонким. Но в целом возможно исполнять четверные и после этого периода. Мы видим, что и тройной аксель девочки учат после пубертата — хватает и сил, и возможности, и мотивации. Над четверными надо просто больше работать, иметь мотивацию. Думаю, как и в случае с тройным акселем, этот миф развеется со временем — четверные будут показывать чаще», — отметила Лиза.

Трусова сыграла в хоккей

После небольшой паузы наконец-то появилась в медиапространстве Александра Трусова. Серебряный призёр пекинской Олимпиады приняла участие в хоккейном матче на катке «РЖД Арены». Фигуристка и её отец Вячеслав сыграли за сборную клубов «Локомотив».

Вместе с ними на лёд вышли футболисты Руслан Пименов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычёв, вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки. Встреча прошла в формате двух периодов по 15 минут, Трусова вышла в первом, но забросить шайбу не смогла.

«Мы злые и не давали ей забить? Неправда, давали ей забить, но тяжело, снега много, он мешал. Тем не менее играла она прекрасно, у неё было очень много моментов. Вообще, удивительно, что топ-спортсмен в фигурном катании — и с клюшкой тоже в порядке. Мне бы в фигурном катании было намного тяжелее, я вообще как корова на льду на фигурных коньках. Так что она молодец, тем более вышла с мужчинами. Она с клюшкой гораздо лучше, чем я в фигурном катании», — сказал Сычёв.

Похвалила Трусову и заслуженный тренер России Тамара Москвина. По словам специалиста, хорошая игра Александры говорит о том, что она здорово владеет коньками.

«Она даже с клюшкой и присущим ей обаянием может выполнять то, что не могут хоккеисты», — сказала Москвина.

Также Трусова поделилась новым этапом в своей жизни. Спортсменка начинает ремонт в собственной квартире и уже попросила совета у подписчиков.

Плющенко открыл новое отделение академии

Вслед за Этери Тутберидзе новый каток появился и у Евгения Плющенко. На неделе состоялась церемония открытия нового отделения академии двукратного олимпийского чемпиона. Мероприятие прошло с размахом. Его посетили не только представители федерации, но и певец Филипп Киркоров.

«В этом доме будет коваться олимпийское золото. Так заложено в семье Плющенко. Этот дворец сконцентрировал в себе удивительное сочетание таланта, одержимости и веры. Я рад быть свидетелем грандиозного события в Москве. Потрясающие условия красоты», — сказал Киркоров.

А продюсер Яна Рудковская пообещала не останавливаться на достигнутом и открыть отделение школы фигурного катания в Китае.

«Мы не думали, что это затянется на три года. Сложностей было очень много. Нам не давали тепло и электричество. Нам удалось пройти до конца этот путь. Построили на частные деньги, мы инвестировали уже во второй дворец спорта. Евгений мечтал, чтобы были все виды фигурного катания. Открыли официально отделение танцев. Наталия Линичук — глыба, большое имя в мире танцев. Для нас большая честь, что получилось привезти её из Америки.

У нас большие планы, мы будем расширяться. Мы развиваемся. Ожидайте в следующем году открытия нашей академии в Китае. Для нас это дружественная страна, которая принимает наши шоу. Шанхай и Пекин», — сказала супруга Плющенко и совладелец академии Яна Рудковская.

На лёд с показательными выступлениями в этот день вышли Трусова, Юлия Липницкая в паре с Валерием Ангелополом, Софья Титова, Софья Самоделкина, которая продемонстрировала собравшимся чистый тройной аксель. Возвращение элемента ультра-си спортсменка объяснила переходом в академию Плющенко. Выступил на льду и сын двукратного олимпийского чемпиона Александр. Как признался отец, он пока немного балует старшего ребёнка.

«Да, я делаю поблажки сыну. Я его не гоню. Я хочу, чтобы он катался долго. Понятно, что травм почти не избежать… Я катался до 31 года и хочу, чтобы мой сын катался в спорте до 40», — отметил Плющенко-старший.