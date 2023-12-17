Фигуристка Медведева прослезилась, когда Костомаров вышел на лёд
«Я не видела, как Рома тренировался. Когда мне сказали, что он выйдет на лёд, я думала, он выйдет к Оксане, а он поехал. Меня это пробило на слёзы. Я знала, что Рома крутой, но чтобы настолько...» — цитирует Медведеву РИА Новости.
17 декабря Костомаров впервые выступил на коньках в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Ильи Авербуха, после ампутации конечностей.
10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.
Атлет завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.
Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова покинула место для фотосессии перед шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.