Фигуристка Медведева прослезилась, когда Костомаров вышел на лёд

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева призналась, что не смогла сдержать слёз во время выступления олимпийского чемпиона Романа Костомарова на льду на коньках.

«Я не видела, как Рома тренировался. Когда мне сказали, что он выйдет на лёд, я думала, он выйдет к Оксане, а он поехал. Меня это пробило на слёзы. Я знала, что Рома крутой, но чтобы настолько...» — цитирует Медведеву РИА Новости.

17 декабря Костомаров впервые выступил на коньках в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Ильи Авербуха, после ампутации конечностей.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Атлет завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова покинула место для фотосессии перед шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.