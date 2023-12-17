RT в Telegram
Подпишись

Фигуристка Щербакова прервала фотосессию после слов «девушка, глазки поднять»

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова покинула место для фотосессии перед шоу Ильи Авербуха из-за поведения фотографов.

После того, как некоторые фотографы стали говорить Щербаковой фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять», фигуристка прервала фотосессию и покинула пресс-волл, сообщает РИА Новости.

19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.

Ранее супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на возвращение на лёд фигуриста Романа Костомарова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить