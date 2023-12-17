Фигуристка Щербакова прервала фотосессию после слов «девушка, глазки поднять»
После того, как некоторые фотографы стали говорить Щербаковой фразы «девушка, сюда» и «глазки поднять», фигуристка прервала фотосессию и покинула пресс-волл, сообщает РИА Новости.
19-летняя россиянка — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России. На её счету также два серебра на чемпионате Европы.
Ранее супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на возвращение на лёд фигуриста Романа Костомарова.