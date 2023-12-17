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Рудковская назвала Костомарова героем 2023 года

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Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на возвращение на лёд фигуриста Романа Костомарова.

«Рома Костомаров не только герой нашего времени, но и однозначно этого уходящего года. Символ противостояния и мужества, который рушит все стереотипы, форматы, рамки! Невозможное возможно благодаря силе воли и духа!» — написала Рудковская в Telegram-канале.

17 декабря Костомаров впервые выступил на коньках в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Ильи Авербуха, после ампутации конечностей. 

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Атлет завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы. 

Ранее Костомаров заявил, что его жизнь сильно поменялась после болезни и ампутации.

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