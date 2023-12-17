Рудковская назвала Костомарова героем 2023 года

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на возвращение на лёд фигуриста Романа Костомарова.

«Рома Костомаров не только герой нашего времени, но и однозначно этого уходящего года. Символ противостояния и мужества, который рушит все стереотипы, форматы, рамки! Невозможное возможно благодаря силе воли и духа!» — написала Рудковская в Telegram-канале.

17 декабря Костомаров впервые выступил на коньках в шоу «Вместе и навсегда», посвящённом 50-летию Ильи Авербуха, после ампутации конечностей.

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

Атлет завоевал золото зимних Игр 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой. Также на счету россиянина две победы на чемпионате мира и три — на первенстве Европы.

Ранее Костомаров заявил, что его жизнь сильно поменялась после болезни и ампутации.