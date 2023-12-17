Костомаров: жизнь сильно поменялась, но надеюсь, что буду достойно жить дальше

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что его жизнь сильно поменялась после болезни и ампутации.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под неё подстроиться и буду достойно жить дальше. Спасибо всем огромное», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

10 января спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

11 декабря Костомаров опубликовал видео с тренировки на льду на коньках.

Ранее сообщалось, чтоКостомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации.