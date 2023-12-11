Костомаров на льду, шутки Загитовой и шесть четверных Малинина: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева решила попробовать себя в роли ведущей, а Алина Загитова вновь пошутила над собой в видеоблоге. Илья Малинин вошёл в историю, чисто исполнив на соревнованиях все шесть четверных прыжков, а Пётр Гуменник выиграл соревнования в Минске. Группа Этери Тутберидзе начала тренировки на новом катке, а в академию Плющенко пришла специалист по танцам на льду Наталья Линичук. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Валиева стала ведущей на «Новой песне года»

Камила Валиева решила пойти по стопам Алины Загитовой и выступила в роли ведущей на «Новой песне года». Она появилась на фестивале в красном платье в пол от дома моды Юдашкина, которое ей очень шло. Правда, стилист Ольга Ким не нашла в образе ничего интересного и оригинального.

«Не могу сказать, что это платье выдающееся с точки зрения стиля. Но здесь есть пара трендов: например, разрез в нижней части и корсет в верхней. Вечерний образ придаёт особый взгляд на женственность Валиевой», — приводит слова специалиста Sport24.

Отработала Камила на мероприятии неидеально. Она явно нервничала, поскольку выступать на коньках перед полным залом и говорить на большую аудиторию — совершенно разные вещи. По мнению комментатора Иоланды Чен, организаторы подставили олимпийскую чемпионку, так как не подготовили её должным образом.

«Ведь Этери Тутберидзе не выпустила катать гениальное «Болеро», не подготовив её. Если вы хотите сделать из Камилы звезду, значит, с ней нужно поработать! Забыла слова или перенервничала, а за кулисами стояли они, и никто об этом не скажет. А весь хейт получает спортсменка. Им-то наплевать, они просто её подставили. Это вина тех, кто её готовил. Ну так нельзя... Никто не думает о том, что у неё могут развиться комплексы. Люди не понимают огромной нагрузки, а ей всего лишь 17 лет. В любом деле нужны тренировки», — заявила Чен.

Кубок Первого канала стал событием в Калуге

Участием в музыкальном фестивале Валиева на этой неделе не ограничилась. В роли ведущей она выступила и на Кубке Первого канала среди юниоров, который прошёл в Калуге и стал для города настоящим событием. Помимо олимпийской чемпионки, на турнир приехали Марк Кондратюк, продемонстрировавший зрителям свою короткую программу, а также Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

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Девушки работали в командах интервьюерами, задавая ребятам порой каверзные вопросы. И на их фоне Камила с Максимом Траньковым даже немного терялись, поскольку олимпийский чемпион в этот раз был скорее конферансье и не мог позволить себе вставить в речь пару шуточек.

Алина Загитова к турниру подготовила новый выпуск влога и в очередной раз посмеялась над собой. В диалоге с фигуристом Эдуардом Карартыняном она назвала один из своих нелюбимых школьных предметов.

«Русский? Я тоже его не люблю. И сейчас пойдут такие комментарии: «Да, по тебе видно!» Ха-ха!» — сказала Загитова.

Что касается уровня соревнований, то они ничем не уступали и даже где-то превосходили взрослые турниры. Алиса Двоеглазова в произвольной программе прыгнула квад-лутц и тулуп. Маргарита Базылюк и вовсе постаралась сделать четыре элемента ультра-си, но с последнего упала.

«Мы продолжаем дело наших тренеров и чемпионов. Считаю, что в какой-то степени мы немного, но двигаем фигурное катание вперёд, не роняя планку с четверными», — сказала Двоеглазова.

У мужчин победил Лев Лазарев. Он исполнил два тройных акселя, четверной тулуп и два квад-лутца, один из которых был приземлён в каскаде и в бонусной зоне.

В итоге победу на турнире одержала команда Щербаковой, которая получила 1,5 млн рублей призовых. Коллективу Туктамышевой также досталась приличная сумма — 1 млн рублей.

Финал Гран-при ISU без россиян

Если в России проходили юниорские соревнования, то в Пекине выступали сильнейшие фигуристы мира. В женском одиночном катании финал Гран-при ISU за явным преимуществом выиграла Каори Сакамото. Причём уровень турнира, по мнению серебряного призёра Олимпиады Евгении Медведевой, очень сильно упал, поскольку спортсменки перестали прыгать четверные.

«Я прямо даже расстроена немного. Честно. Столько лет мы реально поднимали женское фигурное катание. Нас много, мы (делали. — RT) разные элементы, мы на разном уровне катались, но мы всё поднимали, поднимали и поднимали. И потом случилось, что случилось. И как-то... уровней на десять вниз. Я не говорю про Каори, она, как всегда, молодец. Но вот общее впечатление какое-то у меня солёное осталось», — сказала двукратная чемпионка мира.

В соревнованиях спортивных пар победил немецкий дуэт Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин. Бывший россиянин сменил гражданство, поскольку не мог на родине найти себе партнёршу, и теперь пара хочет повторить путь Алёны Савченко и Бруно Массо.

«Они легенды, невероятная пара. Конечно, они вдохновляют нас идти вперёд и работать больше. Но мы хотим оставить свой след в истории фигурного катания, хотим выработать свой стиль и не быть ни на кого похожими», — сказала Хазе в комментарии Sports.

В танцах на льду победили Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. В этом виде программы, по мнению тренера Александра Жулина, без россиян тоже было скучновато. «Я смотрел финал. Понятно, что все узнаваемы. Саша Степанова с Ваней Букиным не испортили бы картину», — отметил специалист.

Четверной аксель Малинина

Особняком в финале Гран-при ISU стояли соревнования мужчин, поскольку в них исторический результат показал Илья Малинин. Он стал первым спортсменом, сумевшим на официальных стартах приземлить все шесть четверных прыжков, в том числе аксель. Американец вставил его и в короткую, и в произвольную программы, но смог сделать без ошибок пока только в первый день.

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Правда, понравилось исполнение элемента ультра-си далеко не всем арбитрам. Франсуаза де Раппар из Бельгии оценила его отрицательно (-5).

«Честно говоря, я удивлён, что судей что-то смутило. В правилах ведь нигде не сказано, что нельзя прыгать четверной аксель в короткой программе. Там сказано «тройной или четверной прыжок». Конечно, мы советовались с некоторыми судьями — нам сказали, что прыжок должны засчитать. Я не хотел много об этом говорить — хотел сделать сюрприз, и, кажется, получилось», — отметил Малинин.

В короткой программе у Ильи рекордная базовая стоимость элементов — 50,60 балла. До этого высший показатель (49,87) был у американца Нэйтана Чена на Олимпиаде-2022. По словам Малинина, его мотивировал прыгать аксель Юдзуру Ханю.

«Я чувствую, что у Пекина и четверного акселя — особенная связь. Здесь на этот прыжок пошёл на Олимпиаде Юдзуру Ханю, так что у меня было невероятное чувство. Когда Юдзу пошёл на этот прыжок тут на Играх, это столько сделало для нашего вида спорта — все поняли, что это возможно», — признался Малинин.

Теперь в планах фигуриста исполнить все шесть прыжков в произвольной программе. Пока у него получается только пять — и не без ошибок.

«Думаю ли про каскад с четверным акселем? Наверное, это одна из моих целей на следующее межсезонье. А сейчас — сделать все шесть квадов в одной программе. Я надеюсь, что, как только всё стабилизирую, у меня это получится. Это вызов, но я к нему готов», — заявил спортсмен.

В России высоко оценили достижение Малинина, который выиграл финал Гран-при с потрясающим результатом — 314,66 балла. При этом серебряный призёр Игр-2018 в команде Александр Энберт признался, что хотел бы увидеть борьбу Ильи с российскими одиночниками.

«В спорте всегда есть куда развиваться и что придумывать — возможные каскады, комбинации какие‑то. Сложно представить, что какой‑то из видов спорта зайдёт в тупик. Илья сделал историческое событие, приятно наблюдать за этим, приятно видеть, как спортсмен преодолевает себя, законы физики и делает такой классный контент... Наши ребята тоже двигаются вперёд, выполняют сложный контент, до всех четверных тоже недалеко», — сказал Энберт.

А олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова даже назвала спортсменов, которые способны составить конкуренцию Малинину и также исполнить четверной аксель.

«Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв могут повторить этот рекорд», — заявила специалист.

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун, в свою очередь, отметил, что не удивится пятерному прыжку в исполнении Малинина.

«При его возможностях он способен сделать пятерной сальхов и тулуп, так как там идёт 4,5 оборота из‑за отталкивания вперёд, с правильной техникой можно ещё чуть‑чуть «украсть». Предполагаю, он уже делает пятерные, но ждёт подходящего момента для того, чтобы показать, преподнести это правильно», — сказал бывший фигурист.

Пападакис и Сизерон ещё могут вернуться

На фоне финала Гран-при ISU интересным выглядит интервью олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис, которая ранее выступала с Гийомом Сизероном. В последний раз спортсмены выходили на старт на чемпионате мира — 2022 в Монпелье и теперь участвуют в коммерческих мероприятиях.

«Я слегка недооценила количество шоу, в которых нам предстояло выступить. Мы охотно соглашались на предложения, в одной только Японии провели два месяца. Но это было хорошее время, приятно было вырваться из дома, побродить по улицам новых городов», — отметила спортсменка в разговоре с Eurosport.

При этом, по словам Габриэлы, дуэт пока не принял решение, будет ли продолжать спортивную карьеру.

«Соревновательный процесс — это увлекательно, но довольно монотонно и требует больших эмоциональных затрат. Иногда хочется развеяться, познакомиться с новыми людьми, попробовать то, чего не пробовал раньше. В каком направлении будем двигаться дальше? Когда мы придём к какому-нибудь решению, вы обязательно об этом узнаете. Но пока не время. Пока желания вернуться на турниры не возникало. Поживём — увидим», — сказала Пападакис.

Споры про уровень женского катания

Надо отметить, что сложность программ у женщин стала ниже не только на международных соревнованиях, но и в России. И этот факт вызывает беспокойство у специалистов. В частности, у бронзового призёра чемпионата мира Елены Радионовой.

«Как бы грустно это ни звучало, но уровень женского одиночного катания падает. Например, Камила Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова двигали фигурное катание вперёд, шли на четверные. Сейчас же спортсменки не рискуют, а если заявляют четверной, то производят вау-эффект», — отметила бывшая фигуристка.

Однако хореограф Алексей Железняков не согласился с Радионовой. Он объяснил сложившуюся ситуацию повышением возрастного ценза.

«Когда девочки взрослеют, конечно, им становится намного сложнее: меняется тело, меняется форма — и намного сложнее прыгать квады, естественно. А те девочки, которые ещё юные и ещё не начали оформляться, им это даётся легче, — сказал хореограф. — Вы знаете, сколько сейчас юных девочек, которые прыгают четверные? На самом деле очень много. Поэтому я не считаю, что уровень катания падает в техническом плане. Девочки при взрослении теряют возможность исполнять сильные прыжки, это нормально и закономерно. Вот и всё».

А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратила внимание на то, что фигуристки также хотят получать высокую вторую оценку.

«Она не позволяет делать ошибки, и этим, я считаю, тормозит развитие фигурного катания. Судейство корректное, но есть ещё и правила», — сказала специалист.

Именно нежеланием испортить впечатление от проката, в частности, объяснила отсутствие элементов ультра-си в прокатах Ксения Синицына.

«Вера Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами: ты должна выходить и показывать людям фигурное катание. Красоту, элегантность катания, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало. Например, на тот же балет ты приходишь — ты же не видишь, как балерины мучаются, что-то там исполняют, применяют силу какую-то», — объяснила Синицына в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Кроме того, по словам спортсменки, четверной прыжок очень сложно отрабатывать, поскольку нельзя делать его большое число раз за тренировку, иначе будет травма.

«Ты начинаешь его прыгать, и, если отпрыгал его дня четыре, у тебя может что-то начать болеть, что-то не так пойти. Очень большая нагрузка на организм. В день делаешь пять попыток — этого достаточно в моём возрасте. С годами прыгать становится тяжелее. Это каждодневный труд», — подчеркнула спортсменка.

Костомаров сыграл с Хачановым и надел коньки

Тем временем Роман Костомаров более подробно рассказал об операции, которая ему предстоит на руке. Она позволит функционировать оставшейся фаланге большого пальца.

«Сейчас много различных дел, работы, а ложиться в больницу придётся на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошёл протез. Так что, скорее всего, это произойдёт весной», — сказал Костомаров.

При этом на неделе спортсмен выложил видео с тренировки с теннисистом Кареном Хачановым. На нём с россиянином также играет 12-летняя дочь Костомарова и Оксаны Домниной.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым, — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая занимается профессионально. Карен... спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал олимпийский чемпион.

А в понедельник, 11 декабря, Роман выложил ещё более впечатляющее видео, как он на протезах катается на коньках. Ранее о своих тренировках спортсмен только рассказывал.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», —отметил фигурист.

Линичук будет работать в школе Плющенко

Тренер Наталья Линичук согласилась перейти в академию Евгения Плющенко. С ней сейчас занимаются Арина Ушакова и Валерий Ангелопол. «Наталья Владимировна приступила к работе в качестве главного тренера танцевального отделения», — заявила Яна Рудковская.

Как отметила Линичук, она долго размышляла и анализировала, перед тем как согласиться.

«Приняла решение, что будет правильно поделиться опытом и знаниями с молодым поколением спортсменов и тренеров. В среду я провела первую тренировку с ребятами. Время покажет. Школа танцев находится на стадии формирования. Условия для тренировок и лёд в академии Плющенко на высоком профессиональном уровне», — рассказала Линичук.

«Нужно помнить, что утверждение «спорт плюс искусство» — это о фигурном катании. Так что некоторой субъективности и тех, кто будет не согласен с судейством, не избежать. Но спортсменам и тренерам лучше об этом не думать. Просто надо быть на две головы выше», — добавила она в разговоре с РИА Новости.

Тем временем в школе Плющенко пополнение. На лёд встал второй сын Евгения и Яны, который родился в сентябре 2020 года.

«Сейчас меня закидают, как всегда, камнями сердобольные мамочки, но я со своего верного курса не сверну! В три года пошёл, в четыре поедет, в пять запрыгает, в десять спасибо скажет, что отдали на спорт», — написала продюсер.

Новый каток Тутберидзе

А для группы Этери Тутберидзе произошло знаковое событие. Фигуристы наконец-то перебрались на новый каток, построенный в районе Ясенево. На этой неделе спортсмены провели на нём первые тренировки. На лёд вышли Анна Щербакова, Майя Хромых и Даниил Самсонов.

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«Очень рада, что наконец-то мы запустились. Мы этого ждали и наконец-то дождались. Хочется, чтобы это все оценили — и спортсмены, и посетители. Вот как Гагарин сказал: «Поехали!» — вот и я надеюсь, что мы поехали и дальше будет только хорошее», — сказала Тутберидзе в эфире телеканала «Москва 24».

Оказался впечатлён новым сооружением и тренер Максим Траньков, работающий в группе Этери Георгиевны со спортивными парами.

«Это лучшая тренировочная арена, на которой я был за всю свою жизнь. В «Хрустальном» был единственный минус, что парам негде было разминаться, потому что был низкий потолок. Поддержку, подкрут, силовые элементы было отрабатывать невозможно. Нам всегда пытались отгородить уголок, но это всё‑таки не полноценный зал. Во всём остальном «Хрустальный» был отличным», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

А Татьяна Тарасова выразила надежду, что на новом катке будут растить высококлассных спортсменов.

«Я думаю, это будет большая школа фигурного катания. На протяжении многих лет оттуда будут поступать кандидаты в сборную. Уверена, они будут растить сильных спортсменов многие годы, все условия для этого созданы. Поеду ли в гости? В гости ходят, когда приглашают», — сказала заслуженный тренер СССР.

Гуменник выиграл турнир в Белоруссии

Пётр Гуменник перед чемпионатом России, в отличие от спортсменов, которые снялись с первенства Москвы ради подготовки к главному старту сезона, напротив, предпочёл выступать. Фигурист отправился в Минск на Кубок Дружбы.

«На соревнованиях в Самаре Вероника Дайнеко разговаривала с Олегом Васильевым, он предложил поучаствовать в турнире в Минске. Основная цель — соревновательная практика: ещё раз прокатать программы перед судьями и поработать оставшиеся дни перед чемпионатом России над моментами, которые окажутся более уязвимыми», — рассказала «Матч ТВ» мама фигуриста Елена Гуменник.

Для россиянина всё сложилось успешно. Он выиграл турнир с результатом 285,20 балла, а в короткой программе исполнил каскад четверной лутц — тройной риттбергер, который не решился прыгать на этапах Гран-при России.