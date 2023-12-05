Съёмки Валиевой, операция Костомарова и критика шоу Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Камила Валиева после этапа Гран-при России по фигурному катанию порадовала болельщиков своим актёрским талантом. Спортсменка снялась в рекламе бренда одежды, а также в эпизодической роли в сериале «Котострофа». Роман Костомаров сообщил, что перед протезированием второй руки ему потребуется пластическая операция, а Отар Кушанашвили раскритиковал шоу о Евгении Медведевой в YouTube за приглашение в качестве гостя Дани Милохина. Владислав Дикиджи выразил надежду исполнить четверной аксель, а Вероника Яметова планирует стать учительницей начальных классов. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Кушанашвили раскритиковал шоу Медведевой

YouTube-шоу «Бес комментариев» Евгении Медведевой на неделе оказалось под ударом. Его раскритиковал известный журналист Отар Кушанашвили за то, что в одном из недавних выпусков принимал участие тиктокер Даня Милохин — бывший партнёр спортсменки в «Ледниковом периоде». В 2022 году он покинул проект до его завершения и уехал из России.

«Она позвала того, кто сорвал шоу на Первом канале, послал людей и своим самовлюблённым поведением поставил под вопрос существование целого проекта. И она зовёт его [какое-то] время спустя. А он там говорит: «А кто такой Никита Михалков?» Эта шпана ничего не знает и не хочет знать!» — возмутился шоумен.

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Причём такое же определение — «шпана» — получила от Кушанашвили и сама Женя, поскольку, по мнению Отара, не умеет брать интервью. Однако за девушку сразу же вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему. Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина… Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей абсолютно всё равно на него. И это прекрасно, что фигуристке всё равно на такого человека!» — сказала заслуженный тренер СССР.

Сама Медведева продолжает активное участие в других шоу и проектах. Так, она пообещала своим фанатам появиться в новогоднем выпуске «Маски».

«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма-то возвращается на один новогодний выпуск! С кем и какую песню я пою — большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек — это Шаурма на Новый год», — сообщила Медведева в своём Telegram-канале.

Также в субботу, 2 декабря, фигуристка провела мастер-класс в Лужниках на катке «Мечтатели», а затем выступила с новым показательным номером в шоу Ильи Авербуха в Подмосковье. Причём в очень необычном образе мыши, а уже в понедельник приняла участие в открытии катка в Магнитогорске.

Решение по делу Валиевой огласят до 12 февраля

Не меньше внимания приковано к ещё одной фигуристке — Камиле Валиевой. В первую очередь во всём мире ждут решения CAS по её допинговому делу. В начале ноября состоялись последние слушания, и на неделе стало известно, что Спортивный арбитражный суд огласит вердикт до 12 февраля 2024 года.

При этом, по словам юриста Анны Анцелиович, публиковать данный документ можно только с согласия Валиевой, поскольку она является защищённым лицом.

«Возможно, договорились озвучить именно резолютивную часть решения, без мотивов и подробностей. Так как в любом случае всем будет понятно, какое именно решение вынесено. Кроме того, подобным образом можно будет пресечь различные слухи», — объяснила Анцелиович.

Сама Камила после слушаний в медиапространстве стала ещё активнее Медведевой — снялась в рекламе бренда одежды и, что интересно, назвала себя «олимпийской чемпионкой», хотя всё до сих пор зависит от решения CAS.

Кроме того, Валиева сыграла эпизодическую роль в комедийном сериале «Котострофа» и, естественно, получила порцию похвалы от Тарасовой. В проекте появляется примерно на 30 секунд в роли самой себя.

«Камила — умничка, что занимается новым и открывает новые направления в искусстве. А что ей ещё делать? Книжки читать? Конечно, она будет развиваться и идти дальше. Участие в сериале — хорошая идея! Валиева — очень красивая и умная девочка, она может показать себя людям в кино, и её и там будут любить. Такие участия в разных сферах искусства помогают ей добиваться успеха на льду. Всегда нужно пробовать разное и принимать участие в том, где ты [находишься] вне зоны комфорта», — добавила специалист.

Причём Валиева приняла участие в съёмках не только художественного фильма, но и документальной картины RT «Спасибо, родная!», премьера которой состоится 8 декабря в Москве. Герои проекта на несколько дней возвращаются на свою малую родину, вспоминая о детстве и юности. Спортсменка, скорее всего, отправится в Казань.

Костомарову потребуется операция

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает участвовать в различных проектах, пытаясь своим примером мотивировать людей не терять силу духа. Так, спортсмен выступил на открытом диалоге «Железная воля и технологии для жизни», который состоялся в рамках форума «Россия» на ВДНХ. В частности, он рассказал, что ему предстоит пластическая операция перед установкой протеза на вторую руку.

«Технологии помогают. Они скакнули вперёд за последние 20 лет. Ты можешь ходить, лишившись ног. Бионический протез делается в России. Вторую руку должны мне сделать, пока предстоит пластическая операция. Глядя в зеркало, ты видишь, что ты нормальный человек. Ты можешь открыть дверь в машине, холодильник. Многие вещи я делаю без протезов, собственное ощущение рук ближе. Но думаю, что технологии не будут стоять на месте. Здорово, что это есть в России», — заявил Костомаров.

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При этом, как отметил Роман в шутку, было бы неплохо иметь, помимо протезов, способности Терминатора или Робокопа.

«Ходил бы с пистолетом. У каждого же были детские фантазии, связанные с фильмами. Руки — очень важная часть тела, протезы ног дают тебе возможность ходить, но руками ты делаешь всё, и лишиться их — это очень горько и печально», — сказал фигурист.

Тем не менее он не теряет надежды в будущем выйти на лёд. По словам олимпийского чемпиона, он проводит одну-две тренировки в неделю.

«Мне уже нравится, что я могу немного почувствовать скольжение и скорость — холодный ветер в лицо. Но занимаюсь я не так много, быть может, только один-два раза в неделю. Я только начал пробовать себя на льду», — добавил спортсмен.

Понадобилось хирургическое вмешательство и ещё одному олимпийскому чемпиону. Алексею Ягудину вновь сделали операцию на колене. Но он уже в строю и тоже вышел на лёд.

«C первым двойным прыжком поздравляю себя. Третий раз на льду после операций. Впереди много работы», — написал Ягудин в социальных сетях.

Косторная стала чёрным лебедем

Алёна Косторная и Георгий Куница выступили на открытии катка ВДНХ в Москве. Чемпионка Европы предстала в образе чёрного лебедя. И, по словам спортсменки, ей понравилось.

«Правда, мои руки и плечи были не рады. Теперь будем оттачивать и дорабатывать — может, вы сможете его увидеть не только в рамках шоу», — написала фигуристка.

Спортивная пара перед чемпионатом России не собирается увлекаться показательными выступлениями. Уже в следующие выходные супруги выступят на первенстве Москвы. Причём соперники у них достаточно серьёзные: Таисия Собинина и Денис Ходыкин, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

При этом, по мнению Елизаветы Туктамышевой, которая в свободное время начала вести блоги, Косторной и Кунице нужно сосредоточиться на отработке парных элементов, а не экспериментировать с прыжками.

«Тройной аксель в парах не нужен. Эти же баллы можно получить за хорошо исполненный тройной лутц, что они и так делают. Аксель, мне кажется, — это неоправданный риск. Но, безусловно, было бы круто, если бы они прыгнули и вошли в историю как пара, которая сделала параллельный тройной аксель. Это был бы фурор», — написала Туктамышева.

Дикиджи собирается пойти по стопам Малинина

Владислав Дикиджи, сотворивший сенсацию на этапах Гран-при России, заявил, что хочет вслед за Ильёй Малининым прыгнуть четверной аксель.

«Мне кажется, это мне под силу. Конечно, не сейчас, не в текущей форме. Но когда я поправлю здоровье, поднаберу немного, то смогу прыгнуть четыре с половиной. Во время сезона не стоит рисковать, отвлекаться на работу с четверным акселем. А вот в конце попробую обязательно», — пообещал спортсмен.

Также Дикиджи заявил о желании выиграть чемпионат России, который состоится в декабре в Челябинске. О международных соревнованиях он пока не думает, поскольку нужно сначала завоевать признание внутри страны.

«Для меня это главный старт сезона, и я понимаю, нужно будет перед ним попахать, поработать как следует. А уже потом можно и вздохнуть. Постараться чего-то достичь, а затем и чуть-чуть расслабиться. Но пока настрой самый что ни на есть боевой. Так что мне хватает пока вполне внутренней конкуренции», — добавил Владислав.

Яметова планирует стать педагогом

Вероника Яметова на последнем этапе Гран-при России в Москве поднялась на вторую ступень пьедестала почёта и приобрела дополнительную популярность у юных любителей фигурного катания. А после интервью изданию «Спорт-Экспресс» наверняка стала ещё более симпатична старшему поколению.

Как оказалось, фигуристка закончила девять классов с отличием, а её любимым предметом был английский язык.

«Я все девять лет училась на одни пятёрки, ни разу ни в одной четверти не было четвёрок. Не знаю, почему так. Я не зубрила и не могу сидеть над книжкой целыми днями, читать, учить. На уроке я просто понимала тему, вникала в неё и мне было легче», — объяснила девушка.

Теперь она учится на заочном отделении Пермского педагогического колледжа. Причём, планирует получить два диплома: тренера и учителя начальных классов.

Вероника не теряет надежды всё же добавить в свои программы элемент ультра-си. По словам фигуристки, тройной аксель у неё уже получается.

«В последнее время у меня шла подготовка к соревнованиям. Мы накатывали программы и оттачивали прыжки, которые уже в них стоят. А в межсезонье, если много времени между соревнованиями, мы уделяем время тройному акселю и четверному сальхову. С остальными — как пойдёт, возможно, другие четверные тоже будем тренировать», — добавила Яметова.