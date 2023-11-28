Обещание Костомарова, помолвка Губановой и истории Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова в интервью Евгении Медведевой призналась, что давно мечтает о семье и детях, Анастасия Губанова приняла предложение руки и сердца, а Елизавета Туктамышева, напротив, заявила о неготовности к семейной жизни. Алёна Косторная вспомнила, как во время финала Гран-при ISU на неё накричала Ксения Столбова, а Камила Валиева назвала Этери Тутберидзе второй мамой и поделилась ближайшими планами. Между тем Роман Костомаров начал тренировки на коньках и принял участие в съёмках шоу «Аватар». Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Признания Трусовой

Александра Трусова стала первым гостем из мира спорта в программе Евгении Медведевой «БеС комментариев». Фигуристка откровенно рассказала о своих переживаниях после поражения на Олимпиаде в Пекине: в частности, о той истерике, которая была растиражирована на весь мир. Спортсменка отметила, что хотела уйти в подтрибунное помещение, чтобы выплеснуть эмоции без свидетелей, но её не пустили. По словам Александры, тогда ей казалось, что вся жизнь рухнула.

«Наверное, только вот полгода как я поняла, что это не вся жизнь. А на тот момент — это вся жизнь. Я объясняла всем, естественно, тебе мне не придётся этого делать. Ты, наверное, единственный человек на этой земле, который меня понимает. Когда ты идёшь с очень маленького возраста именно к этому, ничего важнее для тебя нет», — поделилась фигуристка.

Также по теме Ощущение элитарности: почему отсутствие финала серии Гран-при России может сказаться на мотивации фигуристов Гран-при России по фигурному катанию в этом сезоне остался без логического завершения — финального этапа. Вместо него по итогам серии...

Она также отметила, что, вернувшись на родину, слышала такие же слова утешения, как и сама Евгения после Пхёнчхана: люди говорили, что считают её чемпионкой, несмотря ни на что.

«Конечно, говорили дословно. Люди же не виноваты, они считают, что поддержали... Единственное, я попросила. Мне хотели сделать медаль, как надели тебе, но я попросила этого не делать. Сразу сказала маме, мама передала... Нужна же не медаль», — отметила Александра.

Кроме того, Трусова поделилась, как переживала первую любовь. По её словам, она не влюблялась ни разу вплоть до 17 лет — ни в детском саду, ни в школе не испытывала ничего подобного. Именно в этом возрасте начались её отношения с Марком Кондратюком, однако конкретно об этом спортсменка не обмолвилась в разговоре ни словом. Вероятно, потому, что их пара распалась некоторое время назад.

«Моя новая жизнь — это моя любовь была. Насколько я наблюдаю, есть такое у девочек: я хочу встречаться, я хочу любовь. У меня такого никогда не было. У меня были свои задачи, свои цели, мне всё это было неинтересно. Конечно, для меня это было новое и непонятное. Я как будто просто узнавала новое про себя. Про то, что девочка... Я привыкла слышать: она всё может, сама сделает. А хочется, чтобы тебе открыли дверь, несли за тебя что-то», — отметила Александра.

Вице-чемпионка Олимпиады также рассказала, что мечтает о большой семье — и уже давно. При этом для неё неважно, будут ли её дети заниматься спортом.

«Я детей хочу с очень юного возраста. У меня два брата, оба младшие — одного я старше на десять лет. И когда был он, я понимала, что сейчас чуть-чуть — и я уже могу сама. Понятно, что у меня был спорт. Я никогда не думала, что пока я занимаюсь спортом... сначала спорт, потом семья — всегда так было. Конечно, хочу детей. Всегда считала, что хочу троих, как у нас. Но дальше... Самое главное, чтобы они были здоровые, красивые и счастливые, остальное уже меньше важно», — подчеркнула Трусова.

Александра Трусова

РИА Новости

© Александр Вильф

Помолвка Губановой и планы Туктамышевой

Пока Трусова только мечтает о семье, Анастасия Губанова уже приняла предложение руки и сердца. Чемпионка Европы опубликовала в социальной сети фотографию с обручальным кольцом на пальце.

«Теперь я невеста», — написала фигуристка, добавив смайлик в виде сердца.

Спортсменка не сообщила имени избранника, но, по слухам, это бывший финский фигурист Роман Галай, который раньше тренировался в группе Евгения Рукавицына.

А вот Елизавета Туктамышева, напротив, пока о семейной жизни не задумывается. Хотя недавно она опубликовала в соцсети фотографии в красивом белом платье, которое многие приняли за свадебное. Однако это вовсе не было намёком на какие-либо перемены статуса.

«Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает. Просто, когда уже посмотрела фотографии, мне написала подруга: «Похожее платье». И только тогда я поняла: точно, у неё на свадьбе было практически такое же. Планирую ли детей? Когда-нибудь да. Я ни в коем случае не чайлдфри. В какой-то момент это созревание, осознание, что я хочу быть мамой, я надеюсь, у меня произойдёт. Но пока я очень хочу двигаться по карьерной лестнице», — призналась Императрица.

Также спортсменка рассказала, что Алексей Мишин «немножечко» расстроился, когда она объявила о намерении пропустить ближайший соревновательный сезон. Но при этом никак не давил на неё и не навязывал своего мнения. Сейчас Елизавета время от времени приходит на тренировки и помогает наставнику работать с более юными подопечными. И сохраняет уверенность в том, что сможет вернуться на лёд и восстановить сложные прыжки «при желании и достаточной мотивации». А примером для неё в этом служит самый, пожалуй, известный воспитанник Мишина — Евгений Плющенко.

«Тем более я не выхожу из спорта. Я всё равно катаюсь в шоу, я прыгаю лутцы. При азарте могу войти в тройной аксель. То есть я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь. Я, по крайней мере, в это верю», — подчеркнула Туктамышева.

Елизавета Туктамышева

РИА Новости

© Александр Вильф

Лёд Костомарова

Роман Костомаров вновь поражает своей стойкостью и целеустремлённостью. Ещё летом, едва выписавшись из больницы после долгого и тяжёлого лечения пневмонии и ампутаций, он заявлял, что мечтает выйти на лёд в коньках. И вот недавно, выступая на форуме «Грани личного бренда», бывший спортсмен заявил, что уже делает первые шаги.

«Ведётся работа. Я уже пробовал, скажу вам по секрету. Да, я не тот Роман Костомаров, который был, а мишка из цирка. Но понимаю, что с каждой тренировкой буду чувствовать себя лучше», — с юмором сообщил олимпийский чемпион.

Он рассказал, что пока его передвижение по льду сложно назвать скольжением, однако он постепенно осваивается — ищет баланс за счёт наклонов, движения бёдер.

«Чувствую себя как звёзды, которые к нам приходят на проект («Ледниковый период». — RT). Таньке сказал: «Давай попробуем покататься?» Попробовали, сказал: «Ну всё, я могу быть теперь как приглашённая звезда, а ты будешь моя партнёрша», — поделился Костомаров.

Кроме того, ему задали вопрос, не планирует ли он стать тренером. Но прославленный фигурист ответил отрицательно. По его словам, быть наставником сложнее, чем спортсменом, поэтому он не готов взвалить на себя эту ношу.

«Тренерами в большей степени становятся те, кто не добился в спорте наивысшего результата. Изо дня в день ты должен быть попугаем: «Держи руку, держи ногу». До конца дней ты на катке. Я лучше буду делиться опытом, как не сдаваться в трудных ситуациях. Многие попадают в такое, и половина решает, что лучше сидеть в коляске. Я считаю, что нужно бороться и ходить. Ноги — ерунда, руки — проблема», — заметил Роман.

А ещё одним примером его восстановления и постепенного возвращения к обычной жизни стало участие в шоу «Аватар» на телеканале НТВ. В этой программе членам жюри необходимо угадать, кто из известных людей скрывается за тем или иным персонажем, созданным при помощи компьютерной графики. Костомаров предстал перед зрителями в образе Железного Дровосека, и его разгадали после исполнения песни «Город, которого нет».

«Честно, я шокирован, как вы можете по аватару угадать, кто за ним прячется. Ирина (Понаровская. — RT) — большой молодец, сразу меня раскусила», — прокомментировал свой новый опыт Роман.

Дневник благодарностей Медведевой

Евгения Медведева представила документальный фильм о своей жизни и карьере не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. На презентации двукратная чемпионка мира ответила на вопросы зрителей, в частности рассказала, за что могла бы сказать спасибо самой себе.

«Я последние полгода веду дневник благодарностей. У меня неплохо вроде бы получается. Впервые за всю свою жизнь исписала толстенную тетрадку, листов 200. Каждую строчку я исписала своими мыслями. Это что-то такое личное, за что я хотела бы сказать себе спасибо. По крайне мере за то, что всегда верила: меня не сломить. Много было разных ситуаций — о каких-то вы знаете, о каких-то нет — но мозг меня спасал от коллапса и мне удавалось выкарабкиваться», — призналась Евгения.

Кроме того, после выхода шоу «БеС комментариев» с Александрой Трусовой Медведева пообещала исполнить совместный танец в стиле стрип-пластики со своей героиней — в благодарность аудитории за огромное количество просмотров.

«Друзья, вы каким-то святым образом за сутки набрали 20 тыс. лайков на нашем с Сашей интервью, поэтому нам придётся что-то творить. Мы уже эту тему обсуждали — станцуем мы вам. Но поберегите наши ноги, пожалуйста, и мы вам станцуем после новогодних ёлок, ладно? Я надеюсь, что вы наберётесь терпения. Но мы фигуристки честные и обещания свои сдерживаем. Так что ждите, в январе будет пушка», — сказала Медведева в видео на своём Telegram-канале.

Евгения Медведева

РИА Новости

© Максим Блинов

Смешная история от Косторной

Алёна Косторная, как известно, за словом в карман не лезет. Иногда за свою откровенность и импульсивность фигуристка подвергается критике и осуждению, как произошло после этапа Гран-при, где она бурно отреагировала на невысокие оценки от судей. Но большинство её историй — просто весёлые и смешные. Так, Алёна вместе с супругом Георгием Куницей побывали в гостях у Анастасии Скопцовой на YouTube-канале «Фигурка» и рассказали много интересного. Например, о том, как Ксения Столбова накричала на Алёну во время финала Гран-при ISU в Японии.

«Мы выходим с тренировки, после нас катаются парники взрослые. А мы что-то бурно обсуждаем, тогда были я, Саша (Трусова. — RT) и Настя Тараканова. А мы с Настей очень громкие, очень! Мы друг друга перекрикивали, а раздевалка прям квадратик маленький. А там Ксюша Столбова настраивалась на тренировку. Я никогда не общалась с ней и немного побаивалась. Мы заходим с этими визжащими нотками, а она как давай на нас орать! Видимо, это её сбивало. «Вы, сами потренировались, дайте другим, вы что, совсем охамели?» И я всю жизнь, пока Ксюша каталась, боялась к ней подходить. Очень боялась! Я потом, когда на чемпионат России поехала и пересеклась с ней в раздевалке, то просто сидела в углу», — поделилась Косторная.

Алёна Косторная и Георгий Куница

РИА Новости

© Александр Вильф

Поздравления для мамы от Валиевой

Произвольные программы на московском этапе Гран-при России в Москве совпали с трогательным праздником — Днём матери. Конечно же, фигуристы не могли не воспользоваться этим случаем и передавали поздравления своим самым дорогим людям в прямом эфире, находясь в зоне кисс-энд-край.

А Камила Валиева после победы рассказала о близких отношениях с тренером Этери Тутберидзе, а также о роли, которую мама сыграла в её карьере.

«Мы уже столько времени с ней (с Тутберидзе. — RT), что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как в семье, бывает что-то непонятное... Но всё равно большое ей спасибо. Она как вторая мама в фигурном катании. И, пользуясь случаем, хочу также поздравить свою маму Алсу с Днём матери. Наверное, без моей мамы вообще не было бы всего того, что я сейчас имею, потому что она меня доставала из всех-всех ям, в которые я попадала», — приводит слова фигуристки Sport24.

Камила Валиева

РИА Новости

© Александр Вильф

Также она рассказала, что постепенно обретает лучшую форму, нежели на своём первом выступлении в сезоне — в Казани. Теперь спортсменка намерена сосредоточиться на подготовке к чемпионату России. Она надеется, что в Челябинске сумеет успешно исполнить элементы ультра-си.

«Я уже знаю, что моё тело более-менее готово, как мы видели, на разминке четверной тулуп я сделала. Всё в нашем виде спорта исходит из головы. Если есть какое-то сомнение, оно сразу же выскакивает на старте. Поэтому, безусловно, счастлива, что сегодня, наконец, удалось завоевать первое место. И это такой небольшой толчок двигаться дальше, работать дальше. Как бы мне сложно ни было, какие бы у меня мысли ни закрадывались... Я думала, в прошлом году было сложно, а это была подготовка (смеётся). Но всё же я люблю этот вид спорта, я живу им, и очень хочется показывать своё катание на должном уровне как можно дольше, насколько это будет позволять моё здоровье в том числе», — подчеркнула Камила.