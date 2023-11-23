Туктамышева — о возобновлении карьеры: есть пример Плющенко

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что сможет вернуться в спорт после перерыва.

«Я скажу, что смогу вернуться на лед и восстановить и тройные аксели, и каскады три-три при желании и достаточной мотивации. Тем более, я не выхожу из спорта. Я не сижу без дела и не повесила коньки на гвоздь.

У меня есть наглядные примеры, кто выходил даже после двухлетнего пропуска, как Евгений Плющенко», — приводит слова Туктамышевой «Фонтанка.ру».

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

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