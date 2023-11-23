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Туктамышева рассказала, почему надела свадебное платье

Туктамышева — о фото в свадебном платье: сейчас к этому не готова

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему надела свадебное платье на фотосессии.
Туктамышева рассказала, почему надела свадебное платье
  • РИА Новости

«Ничего не предвещает. Я даже об этом не думала. Когда мне прислали платье, я подумала: какое красивое. У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает», — приводит слова Туктамышевой «Фонтанка.ру».

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».

26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее Туктамышева рассказала о курьёзе во время участия в ледовых шоу.

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