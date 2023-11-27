Ощущение элитарности: почему отсутствие финала серии Гран-при России может сказаться на мотивации фигуристов

Гран-при России по фигурному катанию в этом сезоне остался без логического завершения — финального этапа. Вместо него по итогам серии состоялся отбор на чемпионат страны, в котором будет значительно больше участников, и на Спартакиаду сильнейших, запланированную на вторую половину сезона. С точки зрения психологии это может негативно отразиться на спортсменах, которые оказались лишены возможности посоревноваться исключительно в элитной компании. Тем не менее старт сезона был богат на сюрпризы, а также дал много пищи для размышлений.

Заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию стал ярким событием в серии из шести турниров и в то же время высветил едва ли не самый большой её недостаток — отсутствие финала, который прошёл бы в первой декаде декабря — так, как это уже почти 30 лет делается в серии Гран-при ISU.

Именно финал превращает всю серию в самое яркое и самое важное для фигуристов событие первой половины сезона. А главное, даёт спортсменам возможность испытать ощущение некой собственной элитарности: всё-таки первая мировая шестёрка — это наиболее «сливочный» слой вида спорта, оказаться частью которого доводится не всем и не всегда.

Психологически это важно для любого спортсмена, а для российских фигуристов в их нынешнем статусе — особенно. Достаточно беглого взгляда на шестёрки сильнейших по итогам российской серии Гран-при, чтобы увидеть: минимум в трёх видах программы отечественные фигуристы вполне способны соответствовать уровню мирового Гран-при, а где-то так и вовсе его превосходить. Поэтому и обидно, что соревнований с исключительно звёздным представительством, максимальным накалом борьбы и без «балласта» в виде более слабых разминок в этом сезоне в отечественном фигурном катании не случилось.

Чемпионат страны в Челябинске — совсем иная история. Эти соревнования хоть и обещают безумную конкуренцию в сильнейших разминках, но формат подразумевает иные задачи и довольно большое количество выступающих. Ну а Спартакиада сильнейших, объявленная для российских зимних видов спорта главным стартом года, пройдёт только в феврале.

На этом, собственно, серьёзная часть сезона будет завершена: Кубок Первого канала и турнир шоу-программ «Русский вызов» — это всё-таки уже не спорт как таковой, а показательная его часть, выставочная. И, по большому счёту, ни к чему не обязывающая.

Возникает вопрос: нужно ли вообще стремиться к тому, чтобы сохранять максимально насыщенный спортивный календарь?

На мой взгляд, да. Во-первых, умение соревноваться — это качество, которое невозможно наработать, выступая в показательном формате. Каким бы раскрученным и телевизионно-ярким ни был тот или иной шоу-турнир, он никогда не заменит реального спорта. А ведь умение соревноваться наверняка окажется наиболее востребованной способностью, когда российские спортсмены вернутся на мировую арену и будут вынуждены с нуля зарабатывать квоты на участие в крупных чемпионатах.

Во-вторых, любая шоу-история, и в особенности — телевизионная, рассчитана прежде всего на уже состоявшихся, раскрученных звёзд. И как раз в этом плане первая половина нынешнего сезона оказалась богатой на сюрпризы.

Кто бы, к примеру, мог предположить, что экс-чемпион Европы Дмитрий Алиев окажется по итогам Гран-при лишь на восьмой позиции, чемпиона страны Евгения Семененко подвинет вчерашний юниор Владислав Дикиджи, а Петра Гуменника — Роман Савосин?

Понятно, что отбор по итогам Гран-при России более чем условен. Но напрашивается другой вопрос: кто из прошлогодних лидеров прибавил в качестве относительно самих себя? Гуменник? Однозначно, да. Семененко? Не факт. Свои позиции совершенно очевидно сдали Алиев и Марк Кондратюк, и опция «набрать форму к чемпионату страны» кажется здесь неуместной хотя бы потому, что выглядит как неспособность фигуриста выступать на высоком уровне на протяжении всего сезона.

Точно так же в парах пока не выглядят лучшими версиями себя даже сильнейшие: экс-чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов и триумфаторы прошлого сезона, экс-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Хотя и те, и другие, очень близки к своему идеальному состоянию.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

РИА Новости

© Максим Богодвид

Но стоит отметить другое. Жесточайшее противостояние двух лучших дуэтов страны на протяжении последних лет сослужило российскому парному катанию неоценимую службу: когда перед глазами есть подобный ориентир, следом тут же устремляется и начинает очень быстро прогрессировать «второй эшелон».

Как иллюстрация — протокол общего зачёта: ещё год назад казалось достаточно очевидным, что третья позиция в российской парной иерархии, скорее всего, будет занята Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым. Однако подопечные Тамары Москвиной пока в аутсайдерах — седьмые. А к лидерам с равной уверенностью подбирается целая компания голодных до побед соперников. Причём делает это с такой скоростью, что совершенно невозможно прогнозировать расстановку призовых мест даже на чемпионате страны.

Почему подобного прогресса не наблюдается в танцах? Наверное, потому что конкурентная среда была разрушена многочисленными перестановками, в связи с чем резко снизился общий уровень катания. Единственным ориентиром остались Александра Степанова и Иван Букин, вернувшиеся после годичного перерыва, но в своём нынешнем состоянии они не слишком годятся на роль эталона, как бы отчаянно судьи ни пытались убедить нас в обратном. А главное, никто, кроме самих фигуристов, не ответит на вопрос, насколько им самим нужно сейчас прыгать выше головы, да и нужно ли вообще. Степанова и Букин — лидеры сезона с большой подушкой безопасности, их прекрасно судят, и это гарантированно позволит дуэту выиграть все соревнования и собрать призовой джек-пот, даже не слишком напрягаясь.

Но в целом ситуация парадоксальна. Можно сколько угодно ностальгировать по возможности вернуться на лёд, где соревнуются реально сильнейшие, но на практике российским танцорам эта возможность вообще ни к чему. Всем им гораздо выгоднее продолжать существовать в параллельной реальности и искренне верить, что катаются они ничуть не хуже, чем кто-то где-то там.

Лучшее принято оставлять на десерт, и это, безусловно, Камила Валиева. Оценивая выступление экс-чемпионки Европы в Москве, Татьяна Тарасова назвала его блистательным, хотя, конечно же, прокат таковым не получился. В общем зачёте Камила предсказуемо (после неудачи в Казани) идёт шестой, но интересна здесь не столько спортивная история, сколько драматургическая. Даже если январский вердикт CAS не окажется оправдательным и сторона обвинения добьётся дисквалификации спортсменки, вряд ли отстранение составит более двух лет. А это срок, который Валиева фактически уже отбыла. И, значит, сможет со спокойной душой продолжать выступления, вообще не оглядываясь на случившееся.

Опасность для самой фигуристки здесь в другом: в ситуации, когда одну группу более юных соперниц уже свалили пубертат и травмы, а другой это только предстоит, Камила имеет наиболее предпочтительные шансы на то, чтобы продолжать оставаться главной звездой фигурнокатательного пелотона: у неё, пусть пока ещё в тренировочном варианте, сохраняется четверной прыжок, а в перспективе, возможно, и тройной аксель.

Но если планировать для себя серьёзное спортивное будущее, прыжки придётся возвращать в соревновательные программы. В отличие от Степановой и Букина, подушки безопасности у Валиевой уже почти нет: второе место, на которое двое судей поставили фигуристку на московском этапе, — лишний к этому штрих. Зато за спиной хватает тех, кто абсолютно ничем нынешней Камиле не уступает. И кому, в отличие от неё, совершенно нечего терять.