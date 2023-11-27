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Радионова: Валиева заметно прибавила по сравнению с прошлым этапом Гран-при

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Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова уверена, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева продолжает прогрессировать.

«По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идёт от старта к старту, до чемпионата России она ещё наберёт форму», — цитирует Радионову ТАСС.

По её мнению, 17-летнюю фигуристку всегда рады видеть на любых соревнованиях, поскольку «она настоящая красотка и нравится зрителям».

«Да, пусть и есть недочёты, но я всегда рада видеть её катание», — добавила Радионова.

Валиева выиграла этап Гран-при России. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Валиева почти восстановилась от всех потрясений.

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