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Тарасова считает, что Валиева почти восстановилась от всех потрясений

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Камила Валиева показала свой максимум на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Тарасова считает, что Валиева почти восстановилась от всех потрясений
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог. Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант», — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».

Валиева выиграла этап Гран-при России. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Напомним, что коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александр Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России.

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