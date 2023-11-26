Тарасова считает, что Валиева почти восстановилась от всех потрясений

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что олимпийская чемпионка Камила Валиева показала свой максимум на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

«Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог. Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант», — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».

Валиева выиграла этап Гран-при России. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Напомним, что коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александр Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России.