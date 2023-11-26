Тарасова считает, что Валиева почти восстановилась от всех потрясений
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«Она была сегодня уверенная, и это было видно. Даже разминку провела очень уверенно и без срывов. Скажу так: дай бог. Просто блистательное выступление Камилы. Она огромная молодец, почти восстановилась от всего. Что сказать, талант», — сказала Тарасова корреспонденту «Матч ТВ».
Валиева выиграла этап Гран-при России. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла. 17-летняя фигуристка лидировала после короткой программы, в произвольной упала при выполнении четверного прыжка и тройного лутца.
На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).
Напомним, что коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение будет вынесено в январе 2024 года.
Ранее сообщалось, что Александр Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России.