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Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России

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Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России в Москве.
Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Было очень интересно смотреть, как она выступает и пробует четверные и другие сложные элементы. Хотя прокат не был безошибочным. Думаю, что уже на чемпионате России мы сможем увидеть их исполненными чисто», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

Валиева выиграла Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

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