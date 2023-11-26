Энберт надеется увидеть четверной Валиевой на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпиады Александр Энберт прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Было очень интересно смотреть, как она выступает и пробует четверные и другие сложные элементы. Хотя прокат не был безошибочным. Думаю, что уже на чемпионате России мы сможем увидеть их исполненными чисто», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

Валиева выиграла Гран-при России в Москве. По итогам короткой и произвольной программ она получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.