Валиева: бывают конфликты с тренерами, но мы всегда находим общий язык

Фигуристка Камила Валиева обратилась к своим тренерам после победы на шестом этапе Гран-при России в Москве.

«Спасибо моим тренерам — Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу. Бывают конфликты, но мы всегда находим общий язык», — цитирует Валиеву Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 226,22 балла.

На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).

Ранее сообщалось, что Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Москве.