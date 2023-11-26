Валиева: бывают конфликты с тренерами, но мы всегда находим общий язык
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«Спасибо моим тренерам — Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу. Бывают конфликты, но мы всегда находим общий язык», — цитирует Валиеву Sport24.
По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 226,22 балла.
На второй позиции расположилась Вероника Яметова с результатом 212,75. Третья — Софья Муравьёва (210,25).
Ранее сообщалось, что Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Москве.