Солидный задел: Ветлугин и Валиева выиграли короткие программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве

Матвей Ветлугин и Камила Валиева выиграли короткие программы на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. Подопечный Алексея Мишина исполнил все заявленные элементы и мог бы набрать более 100 баллов, если бы не допустил помарку при исполнении каскада. А вот Камила Валиева откаталась безупречно и опередила завалившую тройной аксель Софью Муравьёву. Обошлось без сюрпризов и в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов, где не было равных Александре Бойковой — Дмитрию Козловскому и Александре Степановой — Ивану Букину.

Мужское одиночное катание отличает в этом сезоне невероятно высокая конкуренция, а когда она столь высока, в коротких прокатах крайне редко случаются выдающиеся презентации программ. Во главу угла встаёт осторожность, и понятно почему: бывает достаточно одной ошибки, чтобы потери в результате оказались критичными.

Перешагнуть гроссмейстерский рубеж в сто баллов год назад в ходе этапов Гран-при России удалось всего трём спортсменам: Михаилу Коляде, Марку Кондратюку (дважды) и Евгению Семененко. В текущем сезоне он был снова превзойдён трижды, но уже другими одиночниками: Романом Савосиным — в Уфе, Дмитрием Алиевым — в Красноярске и Петром Гуменником — в Самаре. И главное, подобный уровень результатов перестал восприниматься фигуристами, как нечто заоблачное. Скорее, ещё недавно недосягаемая для многих «сотня» превратилась в достаточно стандартную планку для программы с двумя четверными и уровнем катания выше среднего.

Матвей Ветлугин, выигравший короткую в «Мегаспорте», чрезмерно рисковать не стал: ограничился одним квадом — тулупом, но постарался максимально компенсировать недостаток сложности каскадом из тройных лутца и риттбергера. До заветной «сотни» Матвей не дотянул совсем немного, но примечательнее было другое: вторая оценка петербуржского фигуриста оказалась наиболее высокой в нынешнем сезоне. Это косвенно наводило на мысль, что Ветлугина, а не гораздо более опытных сотоварищей арбитры склонны видеть лидером.

Ещё один атлет из Северной столицы Владислав Дикиджи (он произвёл фурор на этапе в Казани, выиграв произвольную, а с ней и весь турнир у Семененко) откатался чуть хуже, чем две недели назад, но тому имелось объяснение — болезнь, от которой подопечный Олега Татаурова так и не успел оправиться. Фигурист не стал облегчать прыжковый контент, выполнив друг за другом четверные лутц и сальхов, и по итогу проката замкнул тройку, уступив чуть меньше балла Даниилу Самсонову. Зато Владислав опередил Кондратюка.

К этой ситуации могла бы подойти известная фраза Алексея Мишина: «Победил, но не превзошёл». Спортсмена Светланы Соколовской подвело вращение, которое было обнулено судьями по той причине, что Марк не выполнил обязательное требование — подпрыжку. Если бы не эта досадная оплошность, Кондратюк стал бы вторым вслед за Ветлугиным. Большого впечатления он тем не менее не произвёл: бросалось в глаза, что свою программу экс-чемпион Европы вытягивает из последних сил и физически не слишком готов.

Алиев же потерпел откровенную неудачу, упав с четверного сальхова и фактически сорвав каскад: выполнил всего три оборота в первом прыжке — тулупе, добавил двойной, после чего оставалось грустно констатировать, что каскад из двух тулупов по нынешним временам в программы не ставят даже девочки-юниорки. Итог выступления ещё одного экс-чемпиона Европы — скромная восьмая позиция.

В женском турнире просматривались сразу три интриги: восстановит ли свои кондиции Камила Валиева, справится ли с тройным акселем Софья Муравьёва и сумеет ли Ксения Синицына доказать, что её победа на этапе в Самаре не была случайной.

Надежды оправдала только Камила. По сравнению с первым для себя стартом в Казани спортсменка слегка подсушилась, стала выглядеть полегче и выдала не слишком сложный, но практически безупречный прокат. Муравьёва же упала с тройного акселя и довольствовалась второй строчкой.

Нужно ли было рисковать? Однозначно, да. Во-первых, тренировочные попытки акселя удавались фигуристке неплохо. Она сама утверждала, что на занятиях помарок не случалось. Да и на соревнованиях девушку подвела не столько техника, сколько недостаток концентрации.

Во-вторых, удачно исполненный прыжок давал бы Софье абсолютно реальную возможность обойти Валиеву, а с двойным эта задача была бы заведомо нереальной. В целом сейчас очевидно, что именно триксель, а не квад способен оказаться в женских соревнованиях гораздо более солидным подспорьем как раз потому, что его, в отличие от четверного, можно включать в короткую.

В микст-зоне Муравьёва пообещала, что, несмотря на неудачу, будет пробовать прыжок в произвольной.

В свою очередь, Синицына не справилась с начальным тройным лутцем, и это технически сильно поломало спортсменке оставшуюся программу: Ксении пришлось переносить каскад во вторую половину, и она была к этому не слишком готова. Как результат, только шестая строчка. Но даже это не помешало заметить: очень стильная постановка авторства Веры Арутюнян имеет все шансы на то, чтобы при безошибочном исполнении заполучить неофициальную номинацию лучшей короткой сезона.

Замкнула топ-3 представительница Екатеринбурга Вероника Яметова. По очень мощному, атлетично-скоростному стилю катания фигуристка выглядит наиболее подходящей заменой у женщин Александре Трусовой. Чтобы подмять соперниц под себя, ей не хватает «самой малости» — четверных.

Состязания спортивных пар предваряла официальная церемония открытия, и это как бы давало понять: главная часть турнира впереди. Отчасти это действительно было так, ведь общий уровень дуэтов в Москве оказался наиболее ровным. Более того, почти некого оказалось причислить к разряду аутсайдеров. А звание фаворитов делили между собой экс-чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук. Вторым недостаток титулов компенсировал несколько более сложный контент.

Оба дуэта попали по жребию в первую разминку, в то время как вторую замыкали Алёна Косторная и Георгий Куница — атлеты настолько же броские в способности презентовать себя, сколь и непредсказуемые. И однозначно способные украсить своим участием любое соревнование, а при удачном прокате испортить праздник кому бы то ни было.

На первом из своих этапов, в Красноярске, Бойкову и Козловского подвёл в короткой как раз прыжок — тройной риттбергер. В Москве программа была исполнена безошибочно, раскованно и оценена, соответственно, по максимуму. Так что пара сразу улетела вперёд за отметку в 80 баллов. Речь о рекорде планеты не идёт (он на сегодняшний день принадлежит олимпийским чемпионам Вэнцзинь Суй и Хань Цуну), но эта планка столь же крута, как заветная «сотня» у мужчин. Стоит отметить, что до отметки в 80 баллов не добирались в нынешнем сезоне даже бывшие чемпионы планеты Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Хабибуллина и Княжук выглядели в сравнении с соперниками слишком осторожными. Понятно, что спортсмены, боясь ошибиться, старались контролировать каждое движение, но танго и осторожность — нестыкуемые между собой вещи. Потому впечатление получилось слегка смазанным. Технически Наталья и Илья выиграли у Екатерины Чикмарёвой — Матвея Янченкова, но вторую оценку (а с ней и вторую позицию в протоколе) уступили: разница между дуэтами составила всего 0,11 балла в пользу пермяков.

Но турнир действительно стал украшением дня: такое количество высококлассных и при этом сложнейших элементов встречается далеко не на каждом ЧМ. Собственно, даже по разбросу оценок было понятно, что любая из условных пар-аутсайдеров способна при удачном исполнении произвольной если не подняться на пьедестал, то остановиться в опасной близости от него.

Объективно в этой компании Косторная и Куница в свой дебютный совместный сезон, наверное, и не могли оказаться выше седьмого места, которое в итоге заняли. С другой стороны, фигуристы, несмотря на то что прогрессируют от старта к старту, имели возможность подняться и выше. Например, если бы тройной подкрут не вышел в приземление на две ноги. Но получилось именно так, и кураж Алёны на глазах пошёл на убыль.

Хотя на самом деле поводов отчаиваться по-прежнему нет. Уже сейчас у пары очень ярко проявляется и собственный стиль, и способность превращать удачные элементы в штучное произведение искусства. На высокой скорости к тому же. Если бы отдельной строкой шло состязание в прыжках, параллельный тройной флип Алёны и Георгия со сложнейшего захода и с превосходными выездами можно было бы смело ставить на первую строчку. Понятно, что в реальности так не бывает, но, если спортсмены уже сейчас способны так классно справляться с отдельными составляющими программы, значит, выдающийся результат — всего лишь вопрос времени и тренировок.

Наконец, соревнование в танцах на льду в очередной раз превратилось в театр одного актёра. Точнее, двух: Александры Степановой и Ивана Букина. Отрыв почти в девять баллов от Елизаветы Шанаевой — Павла Дрозда и в 16,67 — от Софьи Тютюниной — Матвея Грачёва говорит сам за себя. Приходится констатировать, что российские танцы без мировых смотрятся в текущем сезоне столь же грустно, как мировое парное катание — без российского.