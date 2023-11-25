Ветлугин заявил, что недоволен прокатом на короткой программе
- РИА Новости
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«Малых медалей нет, как в спринте в биатлоне, поэтому радоваться не за что. Недоволен прокатом, потому что не был открыт, не от души. Чувства свободы и удовольствия от проката было мало сегодня», — заявил Ветлугин в эфире «Первого канала».
Фигурист набрал 99,02 балла. Второе место у представителя школы «Хрустальный» Даниила Самсонова (95,34 балла). Третий — Владислав Дикиджи (94,48).
Женщины покажут короткие программы 25 ноября в 14:45 мск. Произвольные программы пройдут 26 ноября.
Ранее сообщалось, что Ветлугин лидирует на Гран-при в Москве после короткой программы.