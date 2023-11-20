Премьера фильма о Медведевой, уход Железнякова от Тутберидзе и тараканы в отеле: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева отпраздновала 24-й день рождения походом на премьеру документального фильма о себе. На мероприятии побывал и Роман Костомаров, который возвращается к светской жизни после долгого пребывания в больнице. Хореограф Алексей Железняков покинул тренерский штаб Этери Тутберидзе, а японец Юдзуру Ханю решил развестись с женой из-за преследований их семьи со стороны фанатов и прессы. Юниоры пожаловались на условия проживания во время турнира «Волжский пируэт» в Самаре. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

День рождения Медведевой

В минувшее воскресенье, 19 ноября, Евгении Медведевой исполнилось 24 года. Канун своего дня рождения вице-чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане провела в компании близких подруг, которые преподнесли ей торт прямо с наступлением полуночи. Сразу после этого в социальных сетях стали появляться поздравления как от поклонников, так и от спортсменов. Фанаты двукратной чемпионки мира ждали появления в её аккаунте тематических снимков, ведь к предыдущим дням рождения фигуристка всегда устраивала яркие фотосессии. Но на этот раз Евгения решила обойтись без них.

«Этот год — без лишнего и наносного. Я выросла, и 24 года уже звучит солидно. Счастье здесь, оно всегда с нами и в наших руках. Я расту, меняюсь, и это прекрасно. Влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем», — написала Медведева в соцсетях.

А главным событием в честь 24-летия спортсменки стал выход в широкий прокат документального фильма «Медведева VS Медведева», который снимался с 2018 года. Евгения побывала на премьере в кинотеатре «Октябрь», где с ней случился небольшой конфуз: выходя на сцену, фигуристка оступилась и упала. Однако она тут же блестяще вышла из неловкой ситуации. «Фигурное катание — это больше чем медали. И мой выход на сцену сейчас тоже показал: тот, кто не падал, — тот не поднимался», — сказала она.

Также именинница призналась, что во время съёмок хотела нарисовать позитивный образ своей спортивной жизни, а не загружать зрителей жалобами на сложности и травмы.

«Пожаловаться мы всегда можем, а подсветить что-то хорошее, красивое, отозваться с благодарностью — больше сил требуется на это. Негативу всегда есть место, а в свой день рождения я бы хотела позитивного. Так что картина больше мотивационная, нежели наоборот», — подчеркнула двукратная чемпионка мира.

Во время обсуждения фильма не обошли вниманием, конечно же, и то, как Медведева переживала проигрыш Алине Загитовой на Играх в Пхёнчхане. Фигуристка подчеркнула, что давно отпустила эту ситуацию и в её жизни она отошла далеко на второй план.

«Я настолько уже другой человек, это настолько было давно! Поэтому когда меня всерьёз спрашивают, жалею я или нет... Да я уже не помню! Это было шесть лет назад. Посмотрите на меня сейчас и на меня на Олимпиаде — это два разных человека. Я живу той жизнью, о которой всегда мечтала. Даже не мечтала, а представления не имела, что так можно жить. Какая может быть речь о сожалениях? У меня планы на завтра и послезавтра — планов на прошлое нет. Блин, это было. Обидно? Да, было. Плакала? Да, плакала. Но сейчас я не плачу. Вот и всё», — заключила Медведева.

Светская жизнь Костомарова

Одним из тех, кто пришёл поздравить Медведеву с днём рождения и премьерой фильма, был Роман Костомаров. После выписки из больницы олимпийский чемпион постепенно возвращается к светской жизни. Так, несколькими днями ранее он вместе с супругой, чемпионкой мира Оксаной Домниной, побывал на церемонии вручения премий журнала OK. Роман стал обладателем награды «За мужество, силу духа и невероятную любовь к жизни» в номинации «Главный герой. Выбор редакции». Появление на сцене Костомарова гости встретили стоя, сопроводив его бурными овациями. Внимание к фигуристу было приковано и во время встречи с Медведевой.

«Не думал ни секунды, когда получил приглашение от Жени: собрался и пошёл. Женя — очень целеустремлённый, талантливый человек. Красивая девушка, красиво катается, красиво выигрывает — всё в ней сочетается, что и привело её к успеху. Преодолевать себя — это непросто. Главное, чтобы было желание для этого. Будет желание, тогда можно преодолеть любые трудности», — отметил Роман.

На минувшей неделе у Костомарова состоялась ещё одна важная встреча: он навестил медперсонал больницы в Коммунарке, в которой его лечили от пневмонии и последующих осложнений. Визит прошёл очень эмоционально.

«Вчера побывал в гостях в том месте, где я заново родился и провёл 175 дней. Увидел вновь тех людей, которые боролись за мою жизнь. Воспоминания нахлынули, эмоции зашкаливали... Но я очень рад был всех видеть. Спасибо всем. Всем здоровья», — написал олимпийский чемпион у себя в Telegram-канале.

Между тем Александр Жулин выразил уверенность, что его бывший подопечный непременно выйдет на лёд на коньках. Он даже предположил, что первым его выступлением станет совместный номер с Татьяной Навкой.

«На каком-то ближайшем шоу? Не знаю, это мои фантазии, которые, я больше чем уверен, превратятся в жизнь», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

Роман Костомаров, Евгения Медведева и Оксана Домнина на премьере документального фильма «Медведева VS Медведева»

РИА Новости

© Максим Блинов

Гостиница с тараканами

Этап Гран-при России среди юниоров в Самаре запомнился не столько результатами, сколько неприятностями с размещением фигуристов. После заселения в гостиницу юные спортсмены стали делиться в соцсетях фото и видео номеров, которые многих повергли в шок. На роликах видны весьма аскетичные интерьеры, потёртый паркет, в некоторых комнатах откровенно грязно: на полу валяется мусор, а в ванной комнате — использованные средства личной гигиены. Кроме того, фигуристы неоднократно замечали в отеле тараканов.

В Федерации фигурного катания на коньках России были недовольны жалобами спортсменов и вопросами журналистов. Так, главный тренер сборной Елена Чайковская прокомментировала ситуацию с сарказмом.

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«Я всю жизнь жила в этом отеле «Волга». Более красивой и замечательной гостиницы нет. Ну если нашли тараканов — значит, скажите дирекции. Когда по вам ползают клопы в Париже (жалуются американцы, которые никогда не видели клопов), никто не устраивает бума из этого. Вообще странно, что вы подхватываете эту тему. Зачем вы говорите про тараканов? Давайте тогда тренировать не спортсменов, а тараканов. Говорят, что они самые тренируемые насекомые», — цитирует специалиста «Чемпионат».

В свою очередь, генеральный директор «Волги» Владилен Зотов обвинил своих гостей в том, что они избалованны и слишком много ждут от трёхзвёздочной гостиницы. Он предложил им переселиться в отель выше классом, где, «возможно, чаще меняют всё». Также он заявил, что незадолго до приезда фигуристов в заведении произвели дезинсекцию, и даже готов был предъявить документы.

«Как раз в это время тараканы иногда появляются — когда идёт переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга! Но у нас есть акт, где указано, что мы процедуры все провели. Ну да, двух‑трёх тараканов где‑то там нашли. Но мы провели дезинсекцию с фирмой, с которой мы это делаем уже много лет. Гостиница — самая большая в городе. Вот в одном номере и нашли двух дохлых тараканов!» — приводит слова руководителя «Матч ТВ».

Жалобы на условия проживания от юниоров звучали и во время предыдущего этапа в Казани. Стоит отметить, что взрослые участники и представители федерации живут в отеле премиум-класса.

Слова Родниной

Ирина Роднина шокировала мир фигурного катания, назвав серию Гран-при России «первенством ЖЭКа». Она заявила, что не смотрит соревнования, где выступают только россияне, так как ей это неинтересно. Позднее трёхкратная олимпийская чемпионка пояснила, что её и раньше привлекали лишь крупнейшие международные турниры — ОИ и чемпионаты мира.

«Самый накал будет в 2025 году, перед Олимпийскими играми. Очень надеюсь, что и наши ребята будут выступать. А сейчас мне жалко ребят. Вот к чему они готовятся? Да, мы их поддерживаем, организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но вообще уже чувствуется переедание фигурным катанием», — заявила Роднина.

Главный тренер сборной Елена Чайковская не согласилась с утверждением, что уровень внутренних турниров невысок, и призвала спокойнее отнестись к словам бывшей фигуристки.

«Не будем Роднину ругать. Она великая спортсменка, но в фигурном катании и в работе тренера она себя не нашла. Поэтому, наверное, у неё осталась какая-то боль. Отсюда и такие высказывания», — отметила специалист в комментарии Sport24.

Ирина Роднина

РИА Новости

© Максим Блинов

Уход Железнякова от Тутберидзе

Многие поклонники фигуристок тренерского штаба Этери Тутберидзе были шокированы новостью об уходе из команды хореографа Алексея Железнякова. Специалист работал с тренером практически с самого её прихода в «Хрустальный», через его руки прошли все её звёзды — от Юлии Липницкой до Камилы Валиевой. Точные причины прекращения сотрудничества неизвестны. По некоторым инсайдерским данным, инициатором разрыва стала Тутберидзе, однако сам хореограф опроверг эту информацию.

«Ушёл я сам. А работы у меня хватает — даже слишком хватает», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По слухам, на решение о его уходе повлияло появление в команде Тутберидзе нового хореографа. Кроме того, у Алексея уже пять лет есть собственная школа танцев, которая, вероятно, требует всё больше внимания. Интересно, что в 2020 году, когда из «Хрустального» уходила Александра Трусова, Железняков обвинил спортсменку в неблагодарности и заявил, что сам бы так никогда не поступил.

«Я помню, кем я пришёл в эту команду — просто юнец, красиво танцующий юнец — и кем стал сейчас благодаря Тутберидзе. Да, много над собой работал, очень много. Но сколько нас таких! Если бы не эта команда, я не был бы тем, кем являюсь сейчас! Предложите мне хоть миллион долларов, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию и мои конечности уже не будут так работать, как сейчас. Есть такое слово — «благодарность», помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят!» — писал тогда Алексей у себя в социальной сети.

Этери Тутберидзе

РИА Новости

© Владимир Песня

В «Хрустальном» никак не комментировали уход хореографа, а Татьяна Тарасова заявила, что не может оценить, насколько большой потерей это станет для тренерского штаба.

«А чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница. Я его работы не знаю, не видела. Вот работы Даниила Глейхенгауза я знаю, а Железнякова — нет», — приводит слова прославленного тренера РИА Новости.

Развод Ханю

Популярность спортсменов иногда приводит к неожиданным и даже печальным последствиям. Юдзуру Ханю решился на развод спустя всего три месяца после свадьбы. Пост об этом, больше похожий на крик о помощи, двукратный олимпийский чемпион опубликовал у себя в социальной сети. Он рассказал, что женился на обычной девушке, но с самых первых дней его новая семья стала объектом преследования со стороны фанатов и журналистов. У дома, где жили они с супругой, постоянно находились какие-то странные люди и подозрительные машины, из-за этого им зачастую не удавалось даже выйти на улицу. Следили также и за другими родственниками фигуриста и его жены, а в прессе то и дело появлялись скандальные публикации. В конце концов Ханю не выдержал психологического напряжения.

«Из-за незрелости мне было очень сложно защищать её и себя в сложившейся ситуации. Мне хочется, чтобы моя партнёрша была счастлива без ограничений, поэтому я принял решение о разводе», — написал 28-летний фигурист.