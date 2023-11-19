Медведева: потуги задобрить, что ты для нас чемпионка, сильно били по морали

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева назвала одну из причин перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

«Все говорили: «Если бы было две золотые медали. Как жаль, что ты не выиграла». Это постоянно давило. На катке тоже начиналось: нам так жаль. Невозможно было это слышать. Потуги задобрить меня, что ты для нас чемпионка, били морально очень сильно», — заявила Медведева в документальном фильме.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

19 ноября состоялась премьера документального фильма «Медведева vs Медведева», в котором показаны первые шаги фигуристки на льду.

Ранее Медведева вспомнила завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.