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Медведева: потуги задобрить, что ты для нас чемпионка, сильно били по морали

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева назвала одну из причин перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Медведева: потуги задобрить, что ты для нас чемпионка, сильно били по морали
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Все говорили: «Если бы было две золотые медали. Как жаль, что ты не выиграла». Это постоянно давило. На катке тоже начиналось: нам так жаль. Невозможно было это слышать. Потуги задобрить меня, что ты для нас чемпионка, били морально очень сильно», — заявила Медведева в документальном фильме.

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020-го. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

19 ноября состоялась премьера документального фильма «Медведева vs Медведева», в котором показаны первые шаги фигуристки на льду.

Ранее Медведева вспомнила завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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