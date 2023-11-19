Медведева — о серебре на ОИ: было обидно, и я плакала
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«Посмотрите на меня сейчас и на Олимпиаде, — это два разных человека. Было обидно, я плакала, но что поделаешь? Было это, но сейчас ведь я не плачу», — цитирует Медведеву Sport24.
Напомним, что Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях.
Ранее Медведева призналась, что ей нравится, когда её называют примером для подражания.