Медведева — о серебре на ОИ: было обидно, и я плакала

Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Посмотрите на меня сейчас и на Олимпиаде, — это два разных человека. Было обидно, я плакала, но что поделаешь? Было это, но сейчас ведь я не плачу», — цитирует Медведеву Sport24.

Напомним, что Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях.

Ранее Медведева призналась, что ей нравится, когда её называют примером для подражания.