Чайковская: Роднина не нашла себя как тренер, отсюда и высказывания

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о словах трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая сравнила этапы Гран-при России с «первенством ЖЭКа».

«Уровень наших соревнований очень высокий, есть чемпионы мира, мировые рекордсмены. Есть отличный пласт юниоров. А ещё радует география. Не будем Роднину ругать. Она великая спортсменка. Но в фигурном катании и работе тренера она себя не нашла. Поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль. Отсюда и такие высказывания», — приводит слова Чайковской Sport24.

Роднина заявила, что у неё нет интереса смотреть турнир, где выступают только российские фигуристы.

Ранее Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа».