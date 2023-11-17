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Чайковская: Роднина не нашла себя как тренер, отсюда и высказывания

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Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о словах трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая сравнила этапы Гран-при России с «первенством ЖЭКа».
Чайковская: Роднина не нашла себя как тренер, отсюда и высказывания
  • РИА Новости

«Уровень наших соревнований очень высокий, есть чемпионы мира, мировые рекордсмены. Есть отличный пласт юниоров. А ещё радует география. Не будем Роднину ругать. Она великая спортсменка. Но в фигурном катании и работе тренера она себя не нашла. Поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль. Отсюда и такие высказывания», — приводит слова Чайковской Sport24.

Роднина заявила, что у неё нет интереса смотреть турнир, где выступают только российские фигуристы.

Ранее Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа».

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