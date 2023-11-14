Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа»
Роднина: уже чувствуется переедание фигурным катанием
- РИА Новости
«У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием», — приводит слова Родниной «Подъём».
Накануне Роднина заявила, что у неё нет интереса смотреть турнир, где выступают только российские фигуристы.
Ранее Роднина назвала пару Тарасовой и Морозова одной из самых красивых в фигурном катании.