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Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа»

Роднина: уже чувствуется переедание фигурным катанием

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа».
Роднина объяснила, почему назвала этапы Гран-при России «первенством ЖЭКа»
  • РИА Новости

«У меня всегда были такие настроения. Я даже международные Гран-при не всегда смотрела. Мне это действительно неинтересно, без всяких настроений. Организуем большое количество соревнований, показательных выступлений. Но, вообще, уже чувствуется переедание фигурным катанием», — приводит слова Родниной «Подъём».

Накануне Роднина заявила, что у неё нет интереса смотреть турнир, где выступают только российские фигуристы.

Ранее Роднина назвала пару Тарасовой и Морозова одной из самых красивых в фигурном катании.

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