Роднина назвала пару Тарасовой и Морозова одной из самых красивых в фигурном катании
«На мой взгляд, пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова была одной из самых красивых в российском фигурном катании. Увы, но к сожалению, они долгое время никак не могли решить проблем со своей технической и психологической стабильностью. Однако то, что они показали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, было одно из самых лучших и красивых катаний», — сказала Роднина RT.
Бывшая фигуристка отметила, что нет ничего страшного в завершении карьеры Тарасовой и Морозовым.
«В жизни каждого спортсмена рано или поздно наступает такой момент, когда придётся уйти. Но в этом и есть вся сложность и интерес этого вида спорта», — добавила она.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.