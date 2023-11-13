Роднина назвала пару Тарасовой и Морозова одной из самых красивых в фигурном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр — 2022 в парном фигурном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить профессиональную карьеру.

«На мой взгляд, пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова была одной из самых красивых в российском фигурном катании. Увы, но к сожалению, они долгое время никак не могли решить проблем со своей технической и психологической стабильностью. Однако то, что они показали на Олимпиаде 2022 года в Пекине, было одно из самых лучших и красивых катаний», — сказала Роднина RT.

Бывшая фигуристка отметила, что нет ничего страшного в завершении карьеры Тарасовой и Морозовым.

«В жизни каждого спортсмена рано или поздно наступает такой момент, когда придётся уйти. Но в этом и есть вся сложность и интерес этого вида спорта», — добавила она.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.