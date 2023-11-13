Бестемьянова: думала, Тарасова и Морозов объявят об уходе ещё после ОИ-2022
«Скорее всего, они уже не передумают. Честно говоря, странно, что именно сейчас решили об этом объявить. Думала, они после Олимпиады объявят об уходе», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.
13 ноября Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.
На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Тарасовой и Морозова завершить карьеру.