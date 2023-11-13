Серебряные призёры Олимпиады Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Серебряные призёры зимних Олимпийских игр — 2020 в Пекине в парном катании россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов приняли решение завершить спортивную карьеру.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.