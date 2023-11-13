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Вайцеховская: Валиева перестала быть неприкасаемой, и её опустили на землю

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Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.
Вайцеховская: Валиева перестала быть неприкасаемой, и её опустили на землю
  • Gettyimages.ru

«По ситуации с Камилой удивительно вот что: арбитры в Казани вполне могли «не заметить» потерю равновесия в слайдинге и, соответственно, не дать спортсменке второй балл штрафа. У судей в этом сезоне случались куда более критичные косяки, а применительно к Валиевой, да ещё и в Казани, это выглядело бы куда более естественно, нежели «-2» и рухнувшая вторая оценка, как следствие.

Никаких протестов в этом случае точно ни от кого не последовало бы, правила это исключают. Соответственно, Камила с более высокой второй оценкой могла оказаться второй, за Соней Муравьёвой, что выглядело бы совершенно нормально и не унизительно.

Допустить, что судейские оценки Валиевой случились потому, что судьи внезапно и единогласно стали невероятно беспристрастными, можно разве что в горячечном бреду. Такого просто не бывает. Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили чёткие распоряжения на этот счёт.

Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и её опустили на землю. Жёстко так опустили, показательно», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81 балла), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее Тарасова была не согласна с решением судей засчитать Валиевой скольжение как падение.

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