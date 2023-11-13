Тарасова не согласна с решением судей засчитать Валиевой скольжение как падение

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«У неё было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло», — цитирует Тарасову ТАСС.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81 балла), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее ФФККР оценила выступление Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.