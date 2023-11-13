ФФККР: уникальность и талант Валиевой никуда не делись

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оценила выступление Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы — очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки — глубину катания, завораживающую выразительность», — говорится на сайте ФФККР

В организации также отметили, что то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями продолжает, остаётся в спорте, — достойно огромного уважения за решимость, стойкость и силу характера.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт высказался о выступлении Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.